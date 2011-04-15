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Almanya'ya vizesiz girmek isteyen Türklere ret!

Almanya'ya vizesiz gelmek isteyen Murat Gül ve Arife Kahraman adlı Türklerin Berlin İdare Mahkemesi'nde...

15 Nisan 2011 03:00

T24 - Almanya'ya vizesiz gelmek isteyen Murat Gül ve Arife Kahraman adlı Türklerin Berlin İdare Mahkemesi'nde avukatları Mülayim Hüseyin aracılığıyla Almanya Dışişleri Bakanlığı aleyhine açtığı davalar reddedildi.

Avukat Hüseyin yaptığı yazılı açıklamada, mahkemenin kararında Gül ve Kahraman'ın "çok ağır dezavantajlı durumda kalmadığını" belirttiğini ifade etti.

Hüseyin, "Gül davasında hizmet özgürlüğünün pasif ve aktif hizmet özgürlüğünden ayrılamayacağını detaylı hukuksal yorumlarla aktardığımız için, mahkeme bu konulara hiç değinmedi. Gül davasında mahkeme kolaya kaçarak, tedbir davasıyla önlem alınacak ağır derecede bir zararın bulunmadığı yorumunda bulundu" dedi.

Hüseyin, Avrupa Adalet Divanı'nın "Soysal kararını", Türkiye-Avrupa Ekonomik Birliği Ortaklık Anlaşmasının 14. maddesini ve benzer bir olayda diğer bir Türk vatandaşını haklı bulan Münih Bavyera İdare Mahkemesinin 9 Şubat 2011 tarihli kararını gerekçe göstererek, müvekkili Gül'ün vizesiz dolaşım hakkı olduğunun kabulünü talep etmişti.


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