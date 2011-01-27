Almanya'ya vizesiz girişe ilk onay

T24 - Türk vatandaşlarının Avrupa Birliği ülkelerine vizesiz girmesi ile ilgili bir Alman mahkemesinin verdiği karar tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı.



Zaman gazetesinin haberine göre Hannover kentindeki sulh mahkemesi, Almanya'ya vizesiz geldiği gerekçesiyle sınır dışı edilmek üzere tutuklanan 26 yaşındaki Türk vatandaşını serbest bıraktı.



Emsal niteliğindeki karar, Türklerin bu ülkeye vizesiz seyahatine kapı araladı. Mahkeme, Avrupa Adalet Divanı'nın vizeyle ilgili daha önce almış olduğu kararı da onayladı.



Söz konusu kararda, turist olarak Almanya'ya gelen Türk vatandaşlarının vize almadan 3 ay boyunca ülkede kalabileceği belirtiliyordu.



Hannover Sulh Mahkemesi, adı açıklanmayan Türk'ün avukatı vasıtasıyla yaptığı 'hizmet alımı ve hizmet sunumu konusunda bir ayrım yapılamayacağı' savunmasını da haklı buldu. Mahkeme masraflarının Alman hükümeti tarafından karşılanmasına hükmetti.





