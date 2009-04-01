Almanya'ya vizesiz giriş için yeni adım

Almanya: Turiste vize muafiyeti uzun zaman alır

Alman Birlik-90 Yeşiller Partisi, Federal Meclis'e, Almanya'ya kısa süre için gelecek Türklere vize zorunluluğunun kaldırılması için önerge verdi.Yeşiller Partisi, önergeyi Adalet Divanı'nın geçen ay aldığı karara dayandırıyor. Bu karara göre, vize zorunluluğunun Türkiye ile Avrupa Birliği arasında imzalanan ortaklık sözleşmesine aykırı olduğu vurgulanıyor.Önergede, sadece hizmet sunumu için değil, başta sağlık olmak üzere hizmet alımı için de vize uygulamasının kaldırılması talep ediliyor.Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Cem Özdemir de, Avrupa Birliği Komisyonu'na soru önergesi verdi.Özdemir, komisyonun Adalet Divanı'nın kararına ilişkin hangi adımları atacağını sordu.Avrupa Adalet Divanı, "Türk vatandaşlarına hizmet sunumu için Avrupa Birliği üyesi ülkelere girişlerinde vize şartı getirilemeyeceğine" hükmetmişti."