Almanya'da naziler savaş mağdurlarına baskı yapıyor

Almanya'nın başkenti Berlin'de Marzahn - Hellersdorf bölgesinde bir okulun boşaltılarak savaş mağduru insanların kullanımına açılmasına, yerel halktan çok çarpıcı tepkiler geldi. Mülteci binasının önünde toplanan, Alman Nasyonalist Partisi (NPD) yandaşı oldukları belirtilen grupların savaş mağdurlarını protesto etti. Grubun protestosu, Şehir halkı tarafından eleştirildi.

Alman Bild gazetesinde yer alan habere göre, bölge halkının bir kısmının ve şehrin değişik yerlerinden gelenlerin, mülteci binasının etrafını aşırı sağcı gruplara karşı korumak amacıyla sardığı belirtildi. Polisin olay yerine gelerek iki grup arasında barikat kurduğu açıklandı. Emniyet güçlerinin NPD'li ırkçı grubu mültecilerin binasından uzak tutmaya çalıştığı, bu arada da karşıt tarafta slogan atan Anti-Fa(anti-faşist) grubundan birkaç kişiyi gözaltına aldığı kaydedildi. Mültecilere karşı başlatılan nefret eylemlerine sosyal medyadan da ağır tepki geldiği vurgulandı.

Alman Nasyonalist Partisi'nin pazar gününe dek yapılmak üzere protesto çağrısında bulunması üzerine, Twitter'da #MaHe etiketiyle açılan hesaptan ırkçılık karşıtı mesajlar atıldı. Savaş mağdurlarına karşı eylem yapan ve 'hitler selamı' veren pembe tişörtlü bir gösterici dikkat çekti.

Ahmak nazi senin IQ'un kaç?

Hellersdorf bölgesinde gerçekleşen eylemlerin öncesinde Alman ARD televizyon kanalının sorularını yanıtlayan bir protestocu şöyle demişti: Bu bir prensip meselesi. Burada zaten yeteri kadar işsiz insan, işsizlik parası alamayan insan var. Bir de üstüne bunları buraya getiriyorlar.

Savaş mağduru mültecilerin yerleştirildiği binanın önündeki gruplaşmalar ve tansiyonun yükselmesi üzerine polis, bölgeden uzaklaşmak istemeyenleri gözaltına aldı. Ancak, çok kısa bir süre sonra serbest bırakıldıkları belirtildi.



Protestolar sonrasında sosyal medya'da Facebook ve Twitter üzerinden açılan sayfalarda insanlar ırkçı protestoculara ve Alman Nasyonalist Partisi'nin 'protestoya devam' çağrılarına tepki gösterirken, özgürlüğe ve beraber yaşamaya atıfta bulunuldu.

Nazilere kırmızı kart

#MaHe etiketli Twitter sayfasından insanların attıkları mesajlardan bazıları şöyle:



Max Mastermunn



Bu duruma aklım ermiyor. İnsanlar sadece yaşamak istedikleri için ülkelerindeki savaştan kaçıyorlar ve sonra bunlar gibi ilkel ahmakların saldırısına uğruyorlar.



Mültecilerin ilk olarak geçtiğimiz Pazartesi sözü edilen binaya getirildiği ve akabinde bölgedeki mülteci bürosunun önünde ırkçı protestoların başladığı ifade edildi.



Bölgede yaşanan karışıklıklar nedeniyle ilk geceden sekiz mültecinin binayı terk ettiği açıklandı. Binanın yöneticisi olarak atanan Martina Mauer, 'Artık bu insanları bu bölgeye getirmenin bir anlamı yok' diye konuştu.



Berlin'in yerel yetkililerinden alınan bilgiye göre bölgeye geçtiğimiz Pazartesi'den beri yedisi çocuk olmak üzere 42 kişi getirildi. Bu kişilerin Afganistan, Suriye ve Sırbistan kökenli oldukları bildirildi.



Alman Yeşiller Partisi yaşanan olaylar karşısında daha insancıl 'mülteci politikaları' oluşturulmasını ifade ederek, ırkçılığa ve sağ populist harekete karşı mücadelenin çok önemli olduğuna işaret etti.