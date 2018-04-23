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Almanya'ya seçim sandığı notası gönderildi

Notaya olumlu cevap verilmesi durumunda Almanya'da yaşayan Türkiye vatandaşları, ilk turda 4-17 Haziran tarihleri arasında oy kullanabilecek

23 Nisan 2018 17:59

Almanya'da yaşayan Türkiye vatandaşlarının, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçiminde  oy kullanabilmesi için Alman Dışişleri Bakanlığı'na nota gönderildi.

Seçimlerde, Almanya'daki Türk temsilciliklerinde  veya belirlenen bölgelerde oy sandığı kurulabilmesi amacıyla hazırlanan nota Alman Dışişleri Bakanlığına gönderildi. 
Almanya'nın notaya olumlu cevap vermesi durumunda oy sandıkları kurulabilecek.

Buna göre, yurtdışında yaşayan seçmenler, ilk tur için 4-17 Haziran tarihleri arasında, seçimin ikinci tura kalması durumunda da 30 Haziran- 4 Temmuz tarihlerinde oy kullanabilecek.

 

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