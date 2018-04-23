Almanya'ya seçim sandığı notası gönderildi

Almanya'da yaşayan Türkiye vatandaşlarının, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçiminde oy kullanabilmesi için Alman Dışişleri Bakanlığı'na nota gönderildi.

Seçimlerde, Almanya'daki Türk temsilciliklerinde veya belirlenen bölgelerde oy sandığı kurulabilmesi amacıyla hazırlanan nota Alman Dışişleri Bakanlığına gönderildi.

Almanya'nın notaya olumlu cevap vermesi durumunda oy sandıkları kurulabilecek.

Buna göre, yurtdışında yaşayan seçmenler, ilk tur için 4-17 Haziran tarihleri arasında, seçimin ikinci tura kalması durumunda da 30 Haziran- 4 Temmuz tarihlerinde oy kullanabilecek.