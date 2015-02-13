Almanya'ya Kosovalılar akını



Kosovalıların akını nedeniyle bazı çevreler Almanya’da oturma hakkının sertleştirilmesini talep ediyorlar. Kosova'nın “ AB'ye dahil olmayan güvenli ülke” kategorisinde görülmesi sonucunda Alman makamları Kosovalı mültecileri daha hızlı bir biçimde sınırdışı edebilecek. Almanya'daki muhalefet partileri ise bu planlara karşı çıkıyor.

'Hükümettekilerin hepsi hırsız; sadece kendi ceplerini düşünüyorlar'

Ethem Batı, ailesiyle birlikte Kosova'nın kuzey batısındaki Klina'dan Almanya'ya doğru yola çıkıyor. Beş çocuklu aile babası, bir an önce ülkesinden ayrılmak istediğini anlatıyor: “Bu ülkeyi terk etmeye karar verdik. Çünkü hükümettekilerin hepsi hırsız; sadece kendi ceplerini düşünüyorlar. Umarım Allah cezalarını verir. İsa Mustafa'yı, Haşim Taci'yi tüm hükümeti ipe göndermeli!”

"Buralardan kaçıyorum çünkü buralarda hayat kalmadı'

Özellikle Kosova'daki genç insanların istihdam edilme şansları neredeyse yok gibi. Daha önceleri de birkaç kere Avusturya ya da Almanya'ya gitmeyi denemiş olan 24 yaşındaki bir Kosovalı şunları söylüyor: “Buralardan kaçıyorum, çünkü buralarda hayat kalmadı. Dış ülkelerde her halükarda durum bizim buradan daha iyidir. Ben en azından bir AB ülkesinde mümkün olduğunca uzun yıllar yaşamaya çalışacağım. Eğer bu olmazsa, o zaman ben de başka bir yere geçerim. Şimdiye kadar buradan gidebilmek için 900 euro harcadım.”

'Yoksul olmak, sığınmacı statüsü almak için yeterli bir neden değil'

Kosova, Avrupa'nın en yoksul ülkeleri konumunda. İşsizlik oranı yüzde 40'larda seyrediyor. Almanya'da ise belirli branşlarda vasıflı personele ihtiyaç bulunuyor. Peki bu durumda Kosova'daki bu insanların Almanya'ya sığınma şansı hiç mi yok? Federal Göç ve Mülteciler Dairesi Başkanı Manfred Schmidt bu soruya şu yanıtı veriyor: “Kosova'daki ekonomik durum çok güç, bunu biliyoruz, sonbaharda oradaydım. Ancak Cenevre Mülteciler Sözleşmesi'ne göre yoksul olmak, sığınmacı statüsü almak için yeterli bir neden değil. Yoksulluk ne Almanya'da, ne de başka bir AB ülkesinde sığınmacı olarak kabul edilmenin önşartını oluşturuyor.”

Federal Göç ve Mülteciler Dairesi Başkanı Manfred Schmidt, Kosova'dan Almanya'ya sığınmacı statüsü ile gelmek isteyen mültecilerin burada uzun süreli kalma imkanları bulunmadığını da sözlerine ekliyor. Schmidt, diğer ülke vatandaşlarının olduğu gibi, Kosova vatandaşlarının da yasal yoldan, yani vize alarak ve Almanya'da çalışma imkanı bularak buraya elbette gelebileceklerini de vurguluyor.

Kosova, Sırbistan, Makedonya ve Bosna-Hersek'in tersine Balkanlar'da hâlâ güvensiz ülke statüsünde

Kosova, güvenli olarak görülen Sırbistan, Makedonya ve Bosna-Hersek'in tersine Balkanlar'da hâlâ güvensiz ülke statüsünde. Acaba bu saptama Kosovalıların Almanya'da sığınma başvurusunda bulunmalarını etkiliyor mu? Federal Göç ve Mülteciler Dairesi Başkanı Manfred Schmidt, Sırbistan, Makedonya ve Bosna-Hersek'in Avrupa Birliği'ne dahil olmayan güvenli ülkeler olduğunun altı çizilerken, Kosova'nın güvensiz ülke olduğunun belirtilmediğine işaret ediyor ve ülkeler arasındaki farkın da buradan kaynaklandığını belirtiyor. Korunma gerekçeleri olmayan batı Balkan ülkelerinden gelen çok sayıda insanın durumunun Federal Göç ve Mülteciler Dairesi tarafından hızlı bir şekilde karara bağlandığına işaret eden Schmidt, Kosova'nın da güvenli ülke konumunda görülmesi yönünde farklı çevrelerden pek çok talep olduğunu da vurguluyor.