Almanya'ya iltica başvurusu yapan Türk görevlilerin sayısında artış

Alman İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre, 15 temmuz darbe girişiminin ardından üst düzey Türk kamu görevlileri ile ailelerinden oluşan 768 kişi Almanya’da iltica başvurusu yaptı. Başvuruların yarısından fazlası kabul edildi.

2016 yılında düzenlenen 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana, diplomatik pasaport sahibi 260 Türk vatandaşı ile 508 üst düzey Türk kamu görevlisinin Almanya'da iltica başvurusu yaptığı bildirildi.

Alman İçişleri Bakanlığı, muhalefet partisi Sol Parti'nin Federal Alman Meclisi'nde verdiği soru önergesine yanıt verdi. Yanıtta 20 Kasım itibariyle geçerli olan veriler kullanılırken, söz konusu sayılara eş ve çocukların da dahil olduğu belirtildi.

Bakanlığın aktardığı verilere göre, şu ana kadar yapılan 768 başvurunun 401'i, yani yarısından fazlası olumlu sonuçlandı.

Sol Parti meclis grubu tarafından yapılan açıklamada, diğer 367 başvurunun henüz sonuçlanmadığı ve açıklanan verilerden sürecin halen sürdüğü sonucunun çıkarılması gerektiği belirtildi.

Ayda ortalama bin Türk

Ekim ayında toplam 1059, Eylül ayında 1016, Ağustos ayındaysa 962 Türk vatandaşının Almanya'da iltica başvurusu yaptığı kaydedildi. Ekim ayında başvuru yapanların yaklaşık yüzde 30'una iltica hakkı tanındığı belirtildi.

Suriye ve Irak'tan sonra Türkiye, Almanya'da yapılan iltica başvurularında üçüncü sırada bulunuyor.