Almanya'ya iltica başvurusu yapan NATO askerleri: Erdoğan, Batılı düşüncedeki ordu mensuplarını cezalandırıyor

Daha önce siyasi iltica başvurusunda bulunan Almanya’da NATO üssünde görevli Türk askerleri suskunluğunu bozdu. Der Spiegel ve ARD’nin Report Mainz adlı haber programına konuşan iki asker, Türkiye’ye döndükleri takdirde tutuklanacak hatta işkence görecekleri endişesi taşıdıklarını belirttiler. Askerler Türkiye’deki darbe girişimi ile hiçbir ilgileri olmadıklarının da altını çizdiler. Askerlerden biri, darbecilere sempati bile duymadığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Batılı düşünceye sahip ordu mensuplarını cezalandırdığını iddia eden askerlerden bir diğeri ise, “Türkiye’deki temizlik operasyonundan mağdur olan ordu mensuplarının tek ortak noktası var; başarılılar, yüzleri Batı’ya dönük ve laik bir devletten yanalar” şeklinde konuştu.

"Muhafazakârlar

askerlerin yollanmasına karşı"

Aralarında yüksek rutbelilerin de bulunduğı kırk kadar NATO akerinin iltica başvurusunda bulunması Alman siyasetini de zor duruma sokuyor. Şu ana kadar başvurunun muhatabı olan kurumlardan bağlayıcı bir açıklama gelmediği gibi başvuruların hiçbiri sonuçlanmadı. Hristiyan Sosyal Birlik Partisi CSU’nun İç Politika Sözcüsü Stephan Mayer, sözkonusu askerlerin Türkiye’ye gönderilemeyeceğini, çünkü giderlerse hapse atılacaklarını söyledi. Hristiyan Birlik Partisi CDU’lu milletvekili Norbert Röttgen de aynı görüşte. Askerlerin iltica başvurusunun yasal bir hak olduğunu hatırlatan Meclis Dış Politika Komisyonu Başkanı Röttgen, siyasi konuların bunun dışında tutulması gerektiğini, dışında tutulacağını söyledi. Federal Göç ve Mülteci Dairesi ile İçişleri Bakanlığı, NATO askerlerinin iltica başvurusunun diğer başvurular gibi değerlendirileceğini belirtti.

Merkel arada kaldı

İltica başvurusunda bulunan NATO’da görevlisi Türk askerlerinin konuşması ve konuyu yeniden gündeme taşıması, Türkiye ziyaretine hazırlanan Almanya Başbakanı Angela Merkel’I zora sokuyor. Yunanistan’ın darbe girişiminde bulunduğu iddia edilen ordu mensuplarını iade etmemesi üzerine Türkiye’nin ser bir tepki göstererek AB ile imzalanan mülteci anlaşmasını iptal etme tehditi savurması, bu anlaşmayı her türlü eleştiriye rağmen savunan ve içerde de baskı altında olan Merkel’i köşeye sıkıştırıyor. Konunun Perşembe günü Ankara’ya gelecek Merkel’in görüşmeleri sırasında da gündeme gelmesi bekleniyor.