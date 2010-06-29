Almanya'ya göçenlere zeka testi

T24 - Alman Hrıstiyan Demokrat Birlik partisinin (CDU) Berlin Eyalet Teşkilatı İçişleri Politikaları Sözcüsü Peter Trapp, ülkeye gelen göçmenlerin zekâ testine tabi tutulmasını istedi. Öneri tartışmaları beraberinde getirdi.



Alman Hrıstiyan Demokrat Birlik partisinin (CDU) Berlin Eyalet Teşkilatı İçişleri Politikaları Sözcüsü Peter Trapp, “Bild“ gazetesine verdiği demecinde, “Almanya’ya göç etme kriterlerinin ülkeye fayda sağlayacak şekilde düzenlenmesi gerektiğini” savundu. Trapp, Almanya’ya gelecek göçmenlerde aranması gereken şartlar arasında, “iyi bir mesleki eğitimin yanı sıra göçmen adaylarına bir zekâ testi yapılmasını” saydı.



Hrıstiyan Sosyal Birlik partili (CSU) Avrupa politikaları uzmanı Markus Ferber de zekâ testi önerisini benimsedi. Ferber de Bild gazetesinde yer alan demecinde, Kanada'yı örnek göstererek, göçmen çocuklardan Kanadalı çocuklara oranla daha yüksek zekâ düzeyi istendiğini söyledi.





Böhmer’den öneriye ret



Konu yoğun tartışmaların başlamasına neden olurken, Hıristiyan Birlik Partisi içinden de öneriye tepki gösterenler oldu. Federal Alman Hükümeti'nin Göç ve Uyumdan sorumlu Devlet Bakanı Maria Böhmer partisi içinden gelen bu öneriyi reddetti.



Böhmer, göçmen çocukların aptal olduğunu varsayan bu öneriyi “aşağılayıcı” olarak değerlendirdi. Alman Uyum Bakanı, toplumu bölmek yerine birlikte iyi yaşamak için çabalamak gerektiğini söyledi.



Federal Hükümet Sözcü Yardımcısı Christoph Steegmans da öneriyi “aşağılayıcı” bulduğunu söyledi.



Alman Hrıstiyan Demokrat Birlik partili (CDU) Federal Çalışma Bakanı Ursula von der Leyen de öneriyi geri çevirdi. Von der Leyen, “Bu benim için tartışılmaya değecek bir konu değil“ diyerek, kalifiye göçmenleri ülkeye çekebilmek için gereken siyasi kriterlerin de önemli olduğunu vurguladı. Bakan, “Aksi halde başka ülkeleri tercih ederler“ diye konuştu.



Alman Hükümeti’nin koalisyon ortaklarından Hür Demokrat Parti (FDP) ile muhalefet partileri de öneriyi reddetti, yoğun tepki gösterdi.



Göçmenlere zekâ testi uygulanması önerisini Deutsche Welle Türkçe Servisi'ne değerlendiren Birlik 90/ Yeşiller Partisi Meclis Grubu Uyum Politikaları sözcüsü Memet Kılıç Hıristiyan Birlik Partileri'ne (CDU/CSU) yüklendi. Memet Kılıç, “Hrıstiyan Birlik Partilerinin tamamen gerçeklerle bağlarını koparttığı ve göçmenlerle ideolojik bir savaşa başladıkları” görüşünü aktardı.





Milletvekillerine zekâ testi önerisi



Memet Kılıç sert bir dille eleştirdiği öneriyle ilgili olarak "Hrıstiyan Birlik Partilerinin milletvekillerini seçerken bir zekâ testi uygulamalarında yarar gördüğünü" söyledi. Memet Kılıç örnek verilen Kanada'da zekâ testi uygulaması olmadığını, aile birleşimi ve sığınmacıların kabul edilmesinde liberal uygulamalar olduğunu belirtti. Kılıç ancak “örneğin ülkeye mühendis alımlarında en iyi mühendisi belirlemek için Kanada'nın bu yönde çalışmalar yürüttüğünü” dile getirdi.



Yeşiller partisi milletvekili Memet Kılıç Göç ve Uyumdan sorumlu Devlet Bakanı Maria Böhmer'in öneriyi aşağılayıcı bulduğuna ilişkin açıklamalarının da dikkate alınmamasını söyledi. Kılıç demecinde geçen yıl Almanya Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Thilo Sarrazin’in, ülkede yaşayan Türk ve Arap göçmenlere yönelik aşağılayıcı sözlerine de atıfta bulundu.



Yeşiller partisi milletvekili, "Alman Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Sarrazin gibi kişiler görevlerinden hemen alınmazsa, biz ırkçı bir ülkede yaşadığımızı düşünmek zorunda kalırız ve bunun sonuçları derin olur" dedi.





Sarazzin ne demişti?



Almanya Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Thilo Sarrazin 2009 yılında, ''Lettre International'' adlı kültür dergisine verdiği röportajda, Berlin'in birçok sorununun kökeninde göçmenlerin olduğunu öne sürdü. “Yanlış politikalardan dolayı sayıları artan bu kentteki Türk ve Arapların büyük çoğunluğunun manavlıktan başka üretim işlevi yok'' dedi. Sarrazin’in açıklamaları kamuoyunda tartışma yaratmış, başta Almanya’daki Türk dernekleri olmak üzere büyük tepki toplamıştı. Sarrazin tepkiler üzerine özür dilemişti.





Mesut Özil’in başarısı



Dünya Futbol Şampiyonası’nda sergilediği başarılı performansıyla beğeni toplayan Türk kökenli Alman milli oyuncu Mesut Özil, son günlerde yabancıların Almanya’ya başarılı uyumu tartışmalarında örnek gösteriliyor.



Yeşiller Milletvekili Memet Kılıç da futbol karşılaşmalarında yaşanan güzel sahneleri hatırlatarak, "Göçmen çocukları bu memleketin başarılarına beraberce imza attılar. Böyle bir ortamın tadını çıkartmak yerine, böyle ırkçı, garip, insanlık dışı açıklamalarla kafaları bulandırmak doğru değil" dedi. Kılıç, Almanya'da yaşayan Türk göçmenlere soğukkanlı davranmaları çağrısında bulundu.









