Almanya'ya göç rekor seviyede



Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre Almanya'ya geçen yıl 1 milyon 226 bin kişi göç etti. Bu, son 20 yılın en yüksek rakamı. Bir önceki yıla oranla geçen yıl Almanya'ya göç edenlerin sayısı 146 bin fazla.

Almanya'ya en çok AB ülkelerinden göç olduğu dikkat çekiyor. Bu konuda 189 binle başı Polonyalılar çekiyor. Listede Polonya'yı Euro krizinin ciddi biçimde etkilediği İspanya ve İtalya takip ediyor. Buna karşılık önceki yıllara oranla Bulgaristan, Yunanistan ve Macaristan'dan Almanya'ya göç edenlerin sayısında düşüş olduğu göze çarpıyor.

Kısa adı OECD olan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'nın raporuna göre 2012 yılında Almanya'ya, ABD'ye olduğu kadar göç oldu.

Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, Berlin'de vatandaşlığa geçen 22 göçmen kökenliye Alman pasaportlarının takdim edildiği törende yaptığı konuşmada, Almanya'ya göçü 'zenginlik' diye nitelendirdi. Gauck açıklamasında, "Çeşitliliği kabul edersek, işte o zaman kaybetmeyiz" diye konuştu.

Almanya Cumhurbaşkanı Alman toplumunda göçle ilgili yapılan tartışmalara da değinerek, "Bu konuda ciddi görüş ayrılıkları olduğuna daha da fazla tanıklık edeceğiz. Ama bunun nedeni uyumun başarısız olması değil, tam tersine daha da iyiye gitmesi" dedi.