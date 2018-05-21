Almanya'ya gitmek isteyen Eren Erdem havalimanında geri çevrildi

24 Haziran'da gidilecek seçimlerde liste dışı kalarak milletvekili adayı olamayan CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in ailesi ile birlikte Almanya'ya gitmek istemesine izin verilmedi.

Hürriyet'ten Toygun Atilla'nın haberine göre, Eren Erdem hakkında 'FETÖ'ye yardım ettiği iddiası ile 22 yıl hapis cezası istemi ile hazırlanan iddianame bugün mahkeme tarafından kabul edildi.

Eren Erdem, İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında koyulan yurt dışı çıkış yasağına istinaden bu sabah Atatürk Havalimanı'ndan geri çevrildi ve Almanya'ya gidemedi.

Takvim gazetesi bugün Eren Erdem ile ilgili olarak "Uyarıyoruz! FETÖ'cü Eren Erdem kaçabilir" başlıklı bir haber yayınlamıştı.