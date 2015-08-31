Almanya'ya gelen Suriyelilerin sayısı artacak



Federal Göç ve Mülteciler Dairesi (BAMF), gelecek yıllarda Almanya'ya sığınma başvurusu yapacak olan Suriyeli sayısının artacağı tahmininde bulundu. Kurum başkanı Manfred Schmidt, Spiegel haber portalına yaptığı açıklamada, Lübnan ve Türkiye gibi transit ülkelerdeki durumun kötüleşeceğini ve Suriyelilierin umutsuzluğunun artacağını söyledi. Schmidt, komşu ülkelere giden Suriyelilerin çoğunun aslında ülkelerine geri dönmek istediğini belirterek, "Ama şimdi Suriye'deki durumun giderek kötüleştiğini fark ediyorlar" dedi. Suriyelilerin artık hayatlarını kurma şansları olan ülkelere gideceğini belirten Schmidt, Almanya'ya tahminen buradaki Suriyelilierin 200 bin kadar akrabasının da aile birleşimi yoluyla taşınacağını açıkladı.

Para yardımı kesilebilir

Schmidt Balkan ülkelerinden Almanya'ya gelen mülteciler için yapılan peşin para yardımlarının da kesilebileceğini ifade etti. .Schmidt, "İnsanlar bize burada üç dört ayda aldığımız parayla bütün bir yıl ülkemizde geçinebiliyoruz diyor" dedi. Federal Göç ve Mülteciler Dairesi'nin Başkanı, Arnavutluk ve Sırbistan gibi ülkelerden sığınma başvuruları reddedilenlerin daha hızlı bir şekilde ülkelerine gönderilmesini de istedi.

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin içişleri ve adalet bakanları 14 Eylül'de , Avrupa'nın karşı karşıya olduğu mülteci krizini görüşmek üzere biraraya gelecekler. Bakanların, mültecilerin ülkelerine dönüşü ve insan kaçakçılarına karşı uluslararası işbirliği gibi konular hakkında istişarelerde bulunmaları bekleniyor.