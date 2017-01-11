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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'ya gelen sığınmacı sayısı azaldı

Almanya İçişleri Bakanlığı, 2016'da ülkeye 280 bin sığınmacının geldiğini duyurdu. Bu da bir önceki yıla oranla sığınmacı sayısında üçte ikilik bir düşüş yaşandığını ortaya koyuyor.

11 Ocak 2017 21:08

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, 2016 yılında ülkeye 280 bin sığınmacının geldiğini açıkladı. Bu da bir önceki yıla oranla, Almanya'ya gelen sığınmacı sayısında büyük bir düşüş yaşandığını gösteriyor. Avrupa'ya büyük bir sığınmacı akınının olduğu 2015 senesinde, resmi verilere göre Almanya'ya yaklaşık 890 bin kişi gelmişti. Sözkonusu sığınmacıların 745 binden fazlası Almanya'ya resmi iltica başvurusunda bulundu. İltica başvuruları ile gelen sığınmacı sayısı arasındaki fark, aşırı yoğunluktan dolayı ilgili kurumların işlemlerin hepsini, özellikle 2015 sonu ve 2016 başında işleme koyamamış olmasından kaynaklanıyor.

Rekor sayıda işlem

Almanya Göç ve Uyum Dairesi 2016'da yaklaşık 695 bin iltica başvurusu hakkında karar verdi. Bu rakam aynı zamanda Almanya tarihinde bir yılda kayıtlara geçirilen en fazla iltica başvurusu anlamına geliyor. Karar verilen 695 bin başvurudan yüzde 37'si, Cenevre İnsan Hakları Sözleşmesi uyarınca kabul edilirken, yüzde 22'si bir alt basamak olan geçici koruma kapsamına alındı.

©Deutsche Welle Türkçe

dpa/epd, ET/HT

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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