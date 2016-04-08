Almanya'ya gelen mülteci sayısı azaldı



Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, mart ayında iltica talebiyle gelen 20 bin kişinin Almanya'da kayıt altına alındığını açıkladı. Şubat ayında 60 bin, ocak ayında da 90 bin kişi Almanya'ya iltica talebi ile gelmişti.

Federal Göç ve Mülteci Dairesi'ne mart ayında iltica talebinde başvuranların sayısı ise daha yüksek, yaklaşık 60 bin. İçişleri Bakanı, çok sayıda kişinin Almanya'ya geldikten çok daha sonra resmi iltica başvurusunda bulunduğunu, bu nedenle başvuru sayısının daha yüksek olduğunu belirtti. De Maizire, "İltica başvurularının sayısı arttı, Almanya'ya gelenlerin sayısı ise azaldı" şeklinde son durumu açıkladı.

Bakan ayrıca Federal Göç ve Mülteci Dairesi'nin önünde henüz yanıtlanmamış 400 binden fazla başvurunun bulunduğuna da dikkat çekti. Bu yıl ya da önümüzdeki haftalarda Almanya'ya kaç mülteci geleceğine ilişkin bir tahminde bulunamayacağını ifade eden de Maiziere, "Biliyorum, birçokları bunu bekliyor. Ancak şu anda bir ciddi bir tahminde bulunulamaz" şeklinde konuştu.

Bu yılın başından beri Almanya'ya gelenlerin sayısının 180 bin civarında olduğuna işaret eden Bakan de Maiziere, bu rakamın 2015'in ilk üç ayına kıyasla üç kat fazla olduğunu da vurguladı.