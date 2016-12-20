Almanya'ya dünyadan başsağlığı mesajları

ABD, Berlin’de pazartesi akşamı 12 kişinin ölümüyle sonuçlanan muhtemel terör saldırısını kınadı ve taziyelerini Berlin’e iletti. Olayın ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel'i telefonla arayan ABD Başkanı Barack Obama, Alman hükümetine taziyelerini bizzat iletti. Obama, olayın aydınlatılması için ülkesinin destek olacağı mesajını da verdi.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü Ned Price da “Almanya bizim en yakın ortaklarımızdan biri ve en güçlü müttefikimiz konumunda. Yaşam biçimimizi ve toplumlarımızı tehdit eden herkese karşı mücadelede Berlin’in yanındayız” diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Cumhurbaşkanı Joachim Gauck’a gönderdiği mesajda, “Sivil halka yönelik bu alçakça saldırı şok edici” dedi. Putin saldırıyı kınadı.

AB'den destek açıklaması

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Berlin’deki olayın kendisini derinden etkilediğini, duygularının kurbanların yanında ve Avrupa’nın yardıma hazır olduğunu söyledi.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker de kendisinin ve tüm AB Komisyonu üyelerinin duygularının Berlin’de hayatını kaybeden ve yaralananların yanında olduğunu belirtti. Juncker, “İnsanların Noel’i güzel duygular ve barış içinde karşılamaya hazırlandığı bir anda gelen bu haber bizi daha da derinden sarstı” dedi.

AB ülkelerinden başsağlığı

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Başbakan Merkel’e Alman halkına ve kurban yakınlarına dayanışma duygularını ve başsağlığı dileklerini iletti.

İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni de internet üzerinden attığı mesajda, Berlin’deki Noel katliamından dolayı acı duyduğunu ifade etti, Başbakan Merkel ve Alman halkı ile dayanışma içinde olduklarına da dikkat çekti.

Avusturya Başbakanı Christian Kern şu an duygularının kurbanlar ve yakınları ile olduğunu belirterek “Yapılacak analizlerin ertesinde sağduyulu ve verilmesi gerekli tepkilere ihtiyacımız olacak” ifadesini kullandı.

İsveç Başbakanı Stefan Löfven, Berlin’deki saldırı sonucunda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi . Löfven, Rus Büyükelçi'ye Ankara'da düzenlenen suikaste de işaret ederek "Pazartesi gününden bu yana 2016 yılına iki iğrenç eylem daha dahil oldu” dedi.

Danimarka Dışişleri Bakanı Anders Samuelsen ise Berlin'deki Noel panayırına düzenlenen muhtemel terör saldırısını sert bir dille kınadı ve Danimarka’nın sarsılmaz biçimde Almanya tarafında yer aldığını vurguladı. Liberal politikacı Berlin’deki olaydan duyduğu üzüntüyü de dile getirerek hayatını yitiren masum kurbanların yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

© Deutsche Welle Türkçe

Reuters/dpa/AFP/ÇA/HS