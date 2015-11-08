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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'ya daha fazla çaba çağrısı

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk Almanya'dan sığınmacı krizinin çözümüne yönelik daha somut adımlar atmasının beklendiğini açıkladı.

08 Kasım 2015 14:04


Welt am Sonntag gazetesine konuşan AB Konsey Başkanı Donald Tusk, mevcut sığınmacı krizinin önüne geçilebilmesi için Berlin'den daha fazla çaba sarf etmesini istedi.

Donald Tusk Berlin'den özellikle AB dış sınırlarının korunmasına yönelik angajmanını artırmasını istedi.

"Yönetim sorumluluğu aynı zamanda diğer üye ülkelerle birlikte Avrupa dış sınırlarını da korumaktır" diye konuşan Tusk, "Eğer Almanya tarihi nedenlerden dolayı sınırlarında katı bir rejim oluşturmak istemiyorsa, bunu anlayışla karşılarım" diye konuştu.

Ancak Avrupa'nın öncü ülkesi olmanın Almanya'ya kıtanın dış sınırlarını koruma konusunda da sorumluluklar yüklediğini vurgulayan Konsey Başkanı acil durumlarda Almanya'nın ittifak halinde sınır denetimlerine enerjik denetim katkısı sunması gerektiğine işaret etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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