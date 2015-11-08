Almanya'ya daha fazla çaba çağrısı



Welt am Sonntag gazetesine konuşan AB Konsey Başkanı Donald Tusk, mevcut sığınmacı krizinin önüne geçilebilmesi için Berlin'den daha fazla çaba sarf etmesini istedi.

Donald Tusk Berlin'den özellikle AB dış sınırlarının korunmasına yönelik angajmanını artırmasını istedi.

"Yönetim sorumluluğu aynı zamanda diğer üye ülkelerle birlikte Avrupa dış sınırlarını da korumaktır" diye konuşan Tusk, "Eğer Almanya tarihi nedenlerden dolayı sınırlarında katı bir rejim oluşturmak istemiyorsa, bunu anlayışla karşılarım" diye konuştu.

Ancak Avrupa'nın öncü ülkesi olmanın Almanya'ya kıtanın dış sınırlarını koruma konusunda da sorumluluklar yüklediğini vurgulayan Konsey Başkanı acil durumlarda Almanya'nın ittifak halinde sınır denetimlerine enerjik denetim katkısı sunması gerektiğine işaret etti.