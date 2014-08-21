Almanya'ya borç artış eğiliminde



Türkiye Merkez Bankası'nın açıkladığı özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu verilerine göre 2014 yılının haziran sonu itibarıyla, özel sektörün yurtdışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu, 2013 yıl sonuna göre 8,9 milyar dolar artarak 166,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Türk şirketlerine en çok borç veren ülkelerin başında İngiltere, Almanya ve ABD geliyor. İngiltere ve ABD'ye kıyasla Almanya'nın Türk özel sektörüne verdiği borç miktarında yaşanan artış dikkat çekiyor. Merkez Bankası verilerine göre 2014 yılının ilk yarısında Türk şirketlerinin Almanya'dan sağladığı uzun vadeli kredi borcu 17,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönem itibariyle ABD'nin özel sektöre sağladığı kredi borcu 16,7 milyar dolar oldu. Böylelikle Almanya, Türk şirketlerine sağlanan uzun vadeli kredi borcu açısından ABD'yi geride bırakarak ülke özel sektörünün İngiltere'nin ardından en büyük ikinci finansör ülkesi oldu.

100 dolarlık borcun 10 doları Almanya'dan

2014'ün ilk yarısında gerçekleşen veriler Almanya'nın Türk şirketlerine sağladığı uzun vadeli kredi borcunda diğer ülkelere kıyasla ciddi bir artış olduğunu gösteriyor. 2013 yılının sonuna kıyasla 2014'ün ilk yarısında Türk şirketlerinin Almanya'dan sağladığı uzun vadeli kredi borcu yaklaşık olarak 1,4 milyar dolar arttı. Bunun karşısında aynı dönemler itibariyle İngiltere'nin sağladığı uzun vadeli borç 470 milyon dolar artarken, ABD için bu artış 200 milyon dolar seviyesinde kaldı. Bu rakamlarla Almanya'nın Türk şirketlerinin yurtdışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu toplamındaki payı da önemli bir seviye yakalamış oldu. Buna göre Türkiye özel sektörünün yurt dışı kredi borcunun yaklaşık olarak yüzde 10'u Almanya'dan geliyor. Bir başka ifade ile Türk şirketlerinin yurt dışından aldığı her 100 dolarlık borcun 10 doları Almanya kaynaklı.

Alman ürünleri için Türklere kredi sağlanıyor

Türk şirketlerinin daha fazla yatırım yapmak istemesi ve bunun için yurt dışından daha fazla kredi sağlaması sonucunda sadece Almanya'ya değil diğer ülkelere olan borçlar da artış gösteriyor. Fakat Almanya'ya olan borçlarda yaşanan bu artış seviyesinin diğer ülkelere oranla daha yüksek olmasının birkaç farklı nedeni bulunuyor. Bunlardan ilki Almanya'nın cari fazla veriyor olması. Almanya'nın cari fazlası milli gelirinin yüzde 6'sına ulaştı. Bu durum Almanya'nın elinde daha geniş finansman kaynaklarının olması dolayısıyla diğer ülkelere göre daha çok kredi verebilmesi anlamına geliyor. Bir başka neden ise Alman şirketlerinin ürün ve çözümlerini satın almaları için Alman finans kurumlarının Türk şirketlerine uygun maliyetli ve uzun vadeli kredi sağlaması. Türkiye'de başta enerji altyapısı olmak üzere altyapıda özel şirketlerin yatırımlarını artırması bu alanda faaliyet gösteren Alman şirketlerinin ürün ve çözümlerine talebi artırıyor. Almanya'nın ihracatını destekleme yönünde stratejik misyonu olan finansal kurumlar da Türk şirketlerine bu ürün ve çözümleri daha rahat satın alabilmeleri için kredi sağlıyor. Bu kurumların sağladığı borçların vadeleri 15-20 yılı bulabiliyor.