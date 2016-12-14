Almanya'ya 2015'te rekor göç

Federal İçişleri Bakanlığı'nın sunduğu Göç Raporu Çarşamba günü kabine tarafından onaylandı. Rapora göre geçen yıl 1952 yılından bu yana ilk kez Almanya'ya rekor sayıda sığınmacı ve göçmen geldi. Gelenler arasında savaş bölgelerinden kaçan sığınmacılar da var, AB ülkelerinden gelen vatandaşlar da.

2014 yılına oranla geçen yıl göç yüzde 45.9 oranında artış kaydetti. Almanya'ya göç edenlerin 2 milyon 20 bini yabancı ülkelerin pasaportlarını taşıyor. Bu rakam bir önceki yıla oranla yüzde 50.2 fazla. Böylece 2015, Almanya'da göçle ilgili istatistiklerin tutulmaya başlamasından bu yana en fazla sayının kayıtlara geçirildiği yıl oldu. Almanya'ya geçen yıl 890 bini iltica amaçlı geldi.

2015'de Almanya'ya göç edenlerin dörtte üçü Kuzey Ren Vestfalya, Baden Württemberg, Bavyera, Aşağı Saksonya ve Hessen eyaletlerine yerleşti.

Almanya'ya göç edenlerin başında savaştan kaçan Suriyeliler geliyor. Rapora göre gelenlerin 82 bin 400'ü aile birleşimi ile oturum aldı. Bu rakam da bir önceki yıla oranla yüzde 29.5 fazla. Yüzde 45'lik kesim AB ülkesi vatandaşı, yüzde 6'lık kesimse başka ülkelere gidip, ülkesine dönen Almanlar.

Göç Raporu'na göre 31 Aralık 2015 tarihine kadar Almanya'da yaşayan Müslümanların sayısı 4 milyon 400 bin ila 4 milyon 700 bin arasındaydı. Müslümanların nüfus içindeki oranı yüzde 5.4 ile yüzde 5.7 olarak tahmin ediliyor. 2011 yılında Almanya'da yaşayan Müslümanların sayısı ise 1 milyon 200 bindi. Rapora göre Almanya'daki her dört Müslüman'dan biri kısa bir süre önce Almanya'ya yerleşti.

Almanya'nın nüfusunun 81.4 milyon olduğu belirtilen raporda, göçmen kökenlilerin oranının 17.1 milyon olduğu kaydedildi.

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KNA, HT/GA