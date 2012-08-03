Almanya'da Türk ailenin evi yandı; 3 çocuk öldü, baba gözaltına alındı!

Almanya'nın Dortmund kentinde bir Türk ailesinin evinde çıkan yangında yaşları 4 ile 12 arasında değişen üç çocuk hayatını kaybetti.

Dortmund'da Fichtestrasse'de bu sabah saat 05.00 sıralarında bir binanın zemin katında çıkan yangında üç Türk çocuğu yanarak öldü.

Ölenlerin 12 yaşındaki Dilan, 10 yaşındaki Mehmet ve 4 yaşındaki Mustafa kardeşler olduğu belirlendi. Dilan ve Mustafa'nın olay yerinde hayatını kaybettiği, Mehmet'in ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yangından sonra binayı kundakladığı şüphesiyle çocukların babası Muharrem Tüfekçi gözaltına alındı.

İddiaya göre çocukların annesi bir süre önce ölünce, Muharrem Tüfekçi Bulgaristan vatandaşı bir kadınla tanışarak aynı evde yaşamaya başladı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.