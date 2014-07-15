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Spor

Almanya'nın zirveye giden yolunda 820 milyon Euro'luk sır

Almanya'nın başarının sırrı 1990’ların sonunda kötü giden sonuçlar sonrası yatırımlarına başlanan futbol akademilerinde gizli

15 Temmuz 2014 09:55

Almanya, 13 yılda futbol altyapısı için 820 milyon Euro harcadı. Brezilya'daki Dünya Kupası'nda gelen şampiyonlukla yatırımın semeresini aldı.

Dünya futbolunun son yıllarda parlayan ülkesi Almanya, 24 yıl sonra Dünya Kupası’nı kaldırmayı başardı. Bu başarının sırrı ise 1990’ların sonunda kötü giden sonuçlar sonrası yatırımlarına başlanan futbol akademilerinde gizliydi. Ceyhun Kuburlu'nun Hürriyet'teki haberine göre, 1999 yılında açıklanan altyapı planıyla ülkede 100’e yakın futbol akademisi kuruldu. 10-17 yaş arasındaki çocukları yetiştirecek olan bu akademilere ise 2001-2013 yılları arasında 820 milyon Euro yatırım yapıldı.

 

Kriz sonrası yatırım

 

Alman futbolunda 90’ların sonunda ekonomik kriz patladı. Tesisleşme yatırımları durdu, futbolcu maaşları ödenemez hale gelmişti. Mali durumunu düzeltmek isteyen kulüpler çözümü altyapı yatırımlarında buldu. Alman Futbol Federasyonu kulüplerle tüm ülkede futbol akademilerinin kurulması konusunda mutabakata vardı. İlk yıl akademilere yaklaşık 48 milyon Euro yatırım yapılırken 2013 yılına gelindiğinde bu yatırım 100 milyon Euro’ya ulaştı. 10 yıl içinde Bundesliga yaş ortalaması da 27.09’dan 25.77’ye düştü. Bugün Bundesliga’daki 525 futbolcunun yüzde 60’ı Alman ve bu oyuncuların yaş ortalaması 24. Yeniden yapılanmayla Alman futbolunun standardı yükseldi. Altyapı yatırımlarıyla tesisleşme çalışmalarını da tamamlayan kulüpler bugün dünyanın en büyük futbol endüstrisi konumunda.

 

Pahalı ama zengin!

 

Almanya ve Arjantin’in karşılaştığı Dünya Kupası finali öncesi Time dergisi iki ülkedeki alım gücünü karşılaştırdı. Dergi, Almanya’nın Berlin, Arjantin’in ise Buenos Aires şehirlerindeki ürünlerin fiyatlarına yer verdi. Berlin fiyat olarak Buenos Aires’ten pahalı görünüyor ama geliri yüksek olduğu için aradaki fark ortadan kalkıyor.

Nike ayakkabı 
Berlin 128 $
Buenos Aires 90$

Sinema bileti
Berlin 6.5 $
Buenos Aires 12$

Yerel bira
Berlin 4.08 $
Buenos Aires 2.12 $

Mortgage faizi 
Berlin %3.12
Buenos Aires %20.62

Levis 501 Jeans
Berlin 105 $
Buenos Aires 93 $

1 litre benzin
Berlin 8.17 $
Buenos Aires 5.23 $

İşsizlik 
Berlin %5.10
Buenos Aires %7.10

 

İki ülkenin gelir farkı

 

Arjantin ve Almanya arasında kişi başı milli gelirde büyük fark bulunuyor. Almanya’nın kişi başı milli geliri 45 bin dolar seviyesindeyken, bu rakam Arjantin’de yaklaşık 11 bin dolar.
 

ETİKETLER

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