Almanya'nın zirvede olduğu 'Euro 2016 En Değerli Kulüpler' listesinde, Türkiye 9. sırada

24 takımın bulunduğu Euro 2016'nın 562 milyon Euro ile en değerli takımı Almanya seçildi.Türkiye, en değerli takımlar listesinde 9. sırada kendine yer buldu.

Avrupa’nın önemli transfer siteleri arasında yer alan transfermark.de’nin yaptığı araştırmaya göre, Ay-Yıldızlılar’ın kadro değeri, 186 milyon Euro. Milliler’in değerli oyuncusu ise 35 milyon Euro ile Barcelona’da forma giyen takım kaptanı Arda Turan oldu.

Zirvede 562 milyon Euro ile Almanya yer alırken, 2. 557 milyonla gruptaki rakibimiz İspanya oldu. Türkiye'nin diğer rakipleri Hırvatistan 272 milyonla 7., Çek Cumhuriyeti de 65 milyonla 19. sırada yer aldı. (1 Euro=3.3 TL)