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Dünya
Deutsche Welle

Almanya’nın yüzde 19’u göçmen kökenli

Federal İstatistik Kurumu‘nun 2011 yılı verilerine göre, Almanya’da 15,3 milyon kişi göçmen kökenli. Bu da nüfusun yüzde 19,2’si anlamına geliyor.

03 Haziran 2014 13:16

Federal İstatistik Kurumu, 9 Mayıs 2011 tarihindeki nüfus sayımının sonuçlarına göre, ülkedeki 15,3
milyon kişinin göçmen kökenli olduğunu duyurdu.

Göçmen kökenli olarak, yabancılar ve 1955 yılından sonra başka ülkeye yerleşen ya da ailesinin bir
bölümü 1955 yılından sonra Almanya'ya gelmiş olan Almanlar da sayılıyor.

Göçmen kökenlilerin yarısından fazlasının (yüzde 60,2) Alman, yüzde 39,8'inin ise yabancı
olduğu
belirtildi.

Göçmen kökenli nüfus daha genç

Göçmen kökenli nüfus (ortalama 35 yaş), göçmen kökenli olmayanlara (ortalama 45 yaş) kıyasla
daha genç.

Göçmenlerin hemen hepsi yani yaklaşık yüzde 96,7'si Batı
eyaletlerinde ve Berlin'de yaşıyor. Doğu
eyaletlerinde ise yüzde 3,3'lük bir kesim bulunuyor.

Göçmenlerin yüzde 43,4'ünün, nüfusu en az 100 bin olan büyük kentlerde, yüzde 14,4'ünün ise
nüfusu 10 binden az yerlerde yaşadıkları belirtildi.

15-64 yaşları arasında olup çalışabilecek durumdaki göçmen kökenlilerin yüzde 66,6'sı çalışırken,
göçmen kökenli olmayanlarda bu oran yüzde 75,9 civarında. Bu fark kadınlarda daha dikkat çekici.
Göçmen kökenli kadınların yüzde 40,2'si çalışmıyor. Göçmen kökenli
olmayan kadınlarda bu oran
yüzde 27,9. Göçmen kökenli erkeklerin yüzde 26,5'i, göçmen kökenli olmayan erkeklerin ise yüzde
20,3'ü çalışmıyor.

Eğitimde farklılık

Eğitimde de bazı farklar göze çarpıyor. En az 15 yaşındaki
göçmen kökenlilerin yüzde 15,5'inin
herhangi bir diploması yok. Göçmen kökenli olmayan aynı kesimde ise bu oran yüzde 2,3.

Göçmen kökenliler yüzde 11,6'lık oranla çok
nadir olarak yalnız yaşarken, göçmen kökenli
olmayanlarda bu oran yüzde 18.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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