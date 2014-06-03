Almanya’nın yüzde 19’u göçmen kökenli

Federal İstatistik Kurumu, 9 Mayıs 2011 tarihindeki nüfus sayımının sonuçlarına göre, ülkedeki 15,3

milyon kişinin göçmen kökenli olduğunu duyurdu.

Göçmen kökenli olarak, yabancılar ve 1955 yılından sonra başka ülkeye yerleşen ya da ailesinin bir

bölümü 1955 yılından sonra Almanya'ya gelmiş olan Almanlar da sayılıyor.

Göçmen kökenlilerin yarısından fazlasının (yüzde 60,2) Alman, yüzde 39,8'inin ise yabancı

olduğu

belirtildi.

Göçmen kökenli nüfus daha genç

Göçmen kökenli nüfus (ortalama 35 yaş), göçmen kökenli olmayanlara (ortalama 45 yaş) kıyasla

daha genç.

Göçmenlerin hemen hepsi yani yaklaşık yüzde 96,7'si Batı

eyaletlerinde ve Berlin'de yaşıyor. Doğu

eyaletlerinde ise yüzde 3,3'lük bir kesim bulunuyor.

Göçmenlerin yüzde 43,4'ünün, nüfusu en az 100 bin olan büyük kentlerde, yüzde 14,4'ünün ise

nüfusu 10 binden az yerlerde yaşadıkları belirtildi.

15-64 yaşları arasında olup çalışabilecek durumdaki göçmen kökenlilerin yüzde 66,6'sı çalışırken,

göçmen kökenli olmayanlarda bu oran yüzde 75,9 civarında. Bu fark kadınlarda daha dikkat çekici.

Göçmen kökenli kadınların yüzde 40,2'si çalışmıyor. Göçmen kökenli

olmayan kadınlarda bu oran

yüzde 27,9. Göçmen kökenli erkeklerin yüzde 26,5'i, göçmen kökenli olmayan erkeklerin ise yüzde

20,3'ü çalışmıyor.

Eğitimde farklılık

Eğitimde de bazı farklar göze çarpıyor. En az 15 yaşındaki

göçmen kökenlilerin yüzde 15,5'inin

herhangi bir diploması yok. Göçmen kökenli olmayan aynı kesimde ise bu oran yüzde 2,3.

Göçmen kökenliler yüzde 11,6'lık oranla çok

nadir olarak yalnız yaşarken, göçmen kökenli

olmayanlarda bu oran yüzde 18.