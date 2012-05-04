Almanya'nın yüzde 15 artık faturasını ödeyemiyor!

Almanya'da elektrik faturaları ödenmediği için yaklaşık 600 bin hanede ışıklar söndü, kaloriferler devre dışı kaldı. Artan elektrik fiyatları düşük gelirlileri en insani ihtiyaçlardan mahrum bırakıyor.

Heike’nin evi karanlık ve sessiz. Ne müzik çalan bir radyo, ne de herhangi bir ses çıkaran elektrikli bir alet. Akşam yemeği ise sadece bir sandviç, çünkü Heike’nin sıcak yemek pişirme imkânı yok. Zira tüm beyaz eşya için gerekli enerjiye verecek parası bulunmuyor. Elektrik şirketinin elektriği kesmesinden bu yana ise evini mumla aydınlatıyor.

'Nüfusun yüzde 15'i fatura ödeyemiyor'

Heike’nin durumu çok istisnaî değil. Almanya’da nüfusun yüzde 10 ila 15’i elektrik faturasını artık ödeyemiyor. Elektrik şirketlerinden alınan bilgiye göre, her yıl ödenmemiş faturalar yüzünden yaklaşık 600 bin hanenin elektriği kesiliyor.

2011 yılında elektrik fiyatları yaklaşık yüzde 10 arttı, bunda önemli ölçüde nükleer enerjiden yenilenebilir enerjilere dönüşün de rolü var. Kuzey Ren-Vestfalya Tüketiciyi Koruma Merkezi'nden Birgit Höltgen, özellikle düşük gelirlilerin sorun yaşadığına dikkat çekerek, "Elektrik faturasını ödeyemeyenler arasında çok sayıda emekli ve çocuğuna tek başına bakmak zorunda olan anne veya baba var”, dedi.

'Sosyal yardım sağlanmalı'

Almanya’da geçim birçok kişi için son yıllarda çok pahalandı, fakat maaşlar aynı oranda artmadı. Düşük gelir ödenen branşlardaki çalışanlar, çoğunlukla kalifiye eleman olmadıkları için en düşük maaşlarla geçinmek zorunda.

"Elektrik devleri büyük şirketlere indirim yapabilecek konumdaysa, yoksul hanelere de sosyal indirim yapabilecek durumda olmaları gerek”, diyen Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Birliği Başkanı Ulrike Mascher bu nedenle asgari şartlarda geçinmek zorunda olan hanelere, bir tür sosyal tarife uygulanmasını talep etti.

Sosyal yardım alanlar, ilk bakışta sorunsuz gibi görünüyorlar, zira işsiz kaldıkları anda devletten malî yardım alıyorlar, hatta elektrik ve ısıtma giderleri karşılanıyor. Ancak Kuzey Ren-Vestfalya Tüketiciyi Koruma Merkezi’nden Birgit Höltgen, durumun bu kişiler için de önemli sorunlara yol açabileceğini söyledi:

"Birden bire yüksek bir fatura gelince sorun yaşanıyor. Borçlar önce Çalışma Ajansı tarafından devralınıyor, ama sadece ödünç olarak. Bu ödünç para da her ay, sosyal yardımdan yüzde 10 oranında kesiliyor. Sonuçta yardım alanların eline geçinmek için daha az para geçiyor, üstüne üstlük elektriğin fiyatı arttığı için aylık faturalar da yükseliyor."

Bu bir kısır döngü. Birçok kişi, bir süre sonra gelen faturalar ve ihtarnamelerin zarflarını bile açmıyor. Höltgen özellikle yaşlıların paraları yetmediği utancı ile olanları görmezden gelip hiçbir şey olmamış gibi davrandığını ifade etti. Enerji şirketlerinin, fatura ödeyemeyenlere yol göstermeleri gerektiğini belirten Höltgen, "O zaman belki de hane bütçesinde düzenleme yaparak elektrik faturalarını ödeyebilmeleri için imkân sağlanmasına yardımcı olabiliriz, ya da evlerde yüksek elektrik masrafına yol açan faktörleri gözden geçirebiliriz”, dedi.

Sorunlarla ne kadar erken yüzleşilirse, o kadar çabuk çözüm bulunabileceğini söyleyen Tüketiciyi Koruma Merkezi'nden Birgit Höltgen, görmezden gelmenin sorunları çözmediğini kaydetti.