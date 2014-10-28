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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'nın yoksulluk karnesi

Almanya’da her 6 kişiden biri yoksul ya da yoksulluk sınırında.

28 Ekim 2014 16:11


Federal İstatistik Dairesi'nin açıkladığı 2013 yılına ait verilere göre, Almanya’da yoksulluk tehdidi ile karşı karşıya olanların sayısı yaklaşık 13 milyon dolayında. Bu, nüfusun yüzde 16,1'ine karşılık geliyor.

Bekarlar için 979 euroluk aylık gelir yoksulluk sınırı olarak baz alınıyor. Araştırmada, 14 yaşın altında iki çocuklu bir ailede ise aylık 2 bin 56 euroluk gelir sınır olarak kabul edildi.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nce (OECD) bu yıl yayınlanan ekonomik görünüm raporunda Almanya eleştirilmiş, ekonomik canlanmadan yoksulların payına düşeni alamadığı vurgulanmıştı.

OECD, Almanya’da düşük ücretli istihdam alanları ile süreli sözleşmelerle istihdam edilenlerin sayısının yükselişte olduğuna dikkat çekmişti.

Özellikle düşük ücretli işlerde çalışanların, tek başına çocuk büyütenlerin, uzun dönemli işsizlerin ve göçmenlerin yoksulluk riski ile karşı karşıya bulunduğuna dikkat çekiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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AlmanyaDairesiKalkınmaDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/dpa/NH/BÖ

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