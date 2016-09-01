Almanya'nın yeni kaptanı belli oldu

Almanya Milli Takımı'nda kaptanlığa, Bundesliga ekibi Bayern Münih'in kalecisi Manuel Neuer getirildi.

Almanya Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, dün Finlandiya ile oynanan hazırlık karşılaşmasıyla milli takıma veda eden Bastian Schweinsteiger'in ardından kaptanlık görevine 30 yaşındaki file bekçisi Manuel Neuer'in getirildiği bildirildi.

Alınan kararın ardından görüşlerini aktaran Neuer, kaptan olduğu için şeref duyduğunu belirterek, "Bu rolün manevi ağırlığının farkındayım." ifadesini kullandı.

Milli takım formasını 2009'dan bu yana 71 kez giyen Neuer, Almanya ile 2014 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.