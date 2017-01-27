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Dünya
Deutsche Welle

Almanya’nın yeni Dışişleri Bakanı Gabriel oldu

Almanya’da Cumhurbaşkanı adayı olan Steinmeier’den boşalan Dışişleri Bakanlığı koltuğuna Sigmar Gabriel oturuyor.

27 Ocak 2017 20:11

Almanya'da Cumhurbaşkanlığına aday olan Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier'ın görevi resmen sona erdi. Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, Bellevue Sarayı‘nda kabul ettiği Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Sigmar Gabriel'i yeni Dışişleri Bakanı olarak atadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yeni bakan Gabriel'in görevine Paris'e gerçekleştireceği ziyaretle başlayacağı açıklandı.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Sigmar Gabriel'in görevini bırakacağını ve başbakan adayı olmayacağını açıklamasının ardından, partinin Genel İdare Kurulu, Avrupa Parlamentosu eski başkanı Martin Schulz'un başbakan adayı olmasına ve partinin genel başkanlığı görevini üstlenmesine oy birliği ile karar vermişti.

Gabriel'den boşalan Ekonomi Bakanlığı görevine ise Brigitte Zypries getirildi. 2002-2009 yılları arasında Adalet Bakanlığı yapan Zypries, Ekonomi Bakanlığı'nda müsteşar olarak görev yapıyordu.

Yeni Cumhurbaşkanı adayı Steinmeier

Eski Dışişleri Bakanı Steinmeier'ın 12 Şubat'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanacağına kesin gözüyle bakılıyor. Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD), geçen yıl kasım ayında düzenledikleri ortak basın toplantısında Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier'in cumhurbaşkanlığı adaylığını resmen açıklamıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/AFP/dpa/SÖ/BS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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