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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'nın yeni Dışişleri Bakanı Gabriel göreve başladı

Sigmar Gabriel, Dışişleri Bakanı olarak yaptığı ilk konuşmada Avrupa’nın önemini vurguladı. Gabriel, ABD ile işbirliğini sürdürmek istedikleri mesajını verdi.

28 Ocak 2017 00:37

Görevi Frank-Walter Steinmeier'den devralan Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel görevine Cuma günü öğleden sonra başladı. Gabriel, Berlin'deki Dışişleri Bakanlığı binasında yüzlerce diplomatın katıldığı törende yaptığı konuşmada Avrupa'nın geleceğine ve ABD ile ilişkilere yönelik mesajlar verdi.

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Gabriel konuşmasında, Avrupa'nın 20'inci yüzyılın en önemli uygarlık projesi olduğuna dikkat çekti. Dünyanın hiçbir yerinde Avrupa'da olduğu gibi özgür, demokratik ve güvenli bir şekilde yaşanmadığını ifade eden Gabriel, "Bu Avrupa için mücadele edeceğiz” dedi.

Gabriel, konuşmasından yeni ABD Başkanı Donald Trump yönetimine Atlantik ötesi işbirliğine devam edileceğine ilişkin mesajlar da verdi. "Elimizi uzatmamız gerekiyor” diyen Gabriel, bu nedenle en kısa zamanda ABD'li müstakbel mevkîdaşı Rex Tillerson ile görüşmek istediğini kaydetti. Petrol devi ExxonMobil'in CEO'su Tillerson, Dışişleri Bakanlığı görevine başlamak için Senato'nun onayını bekliyor.

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, göreve başlamasından sonra Almanya dışındaki ilk ziyaretini Fransa'nın başkenti Paris'e yapacak. Gabriel'in Cumartesi günü Fransız mevkîdaşı Jean-Marc Ayrault ile biraraya gelmesi bekleniyor. İki bakanın, Avrupa Birliği'nin yanı sıra Suriye ve Ukrayna krizlerini ele alacağı belirtildi.

Eski Bakan Steinmeier Cumhurbaşkanı adayı

Bugüne kadar Ekonomi Bakanlığı görevini yürüten 57 yaşındaki Gabriel, geçen Salı günü Eylül ayında yapılacak seçimlerde Sosyal Demokrat Parti'nin başbakan adayı olmayacağını ve partisinin liderliğini de bırakacağını açıklamıştı. Ancak Gabriel, Başbakan Yardımcılığı görevini sürdürecek.

Dışişleri Bakanlığı'ndan ayrılan Frank-Walter Steinmeier ise Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti tarafından cumhurbaşkanlığına aday gösterildi. Steinmeier'in 12 Şubat'ta Berlin'de Federal Seçiciler Kurulu tarafından Cumhurbaşkanı seçileceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Sigmar Gabriel'den boşalan Ekonomi Bakanlığı'na da Brigitte Zypries getirildi.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/DW, JD/BD

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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