Almanya'nın yaptırım ikilemi



Münih'teki ifo Araştırma Enstitüsü'nün başkanı Profesör Hans-Werner Sinn, Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımların kendi bindiği dalı kesmekten farkı olmadığını savundu.

Sinn, Passauer Neue Presse gazetesine verdiği demeçte enerji dönüşümü nedeniyle Almanya'nın giderek Rus gazına daha bağımlı hale geldiğini, bu nedenle de böyle bir yaptırım politikasını uygulayacak lüksü olmadığını söyledi.

Almanya Hükümeti pazartesi günü doğalgazla ilgili endişeye gerek olmadığını ve doğalgaz depolarının dolu olduğunu açıklamıştı. Yapılan açıklamada Almanya'nın dünya çapında doğalgaz depolama kapasitesi açısından dördüncü sırada yer aldığı ve bu nedenle de olası kesintilere hazırlıklı olduğu kaydedilmişti. Aynı durumun ham petrol konusunda da geçerli olduğu belirtilmişti.

Federal Ekonomi Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Almanya doğalgaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 35'ini Rusya'dan temin ediyor. Almanya ham petrolünün de aynı orandaki bölümünü Rusya'dan alıyor.

Brüksel'de dün bir araya gelen Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanları Moskova ile vize kolaylığının yanı sıra ekonomi ve enerji alanlarında yürütülen prensip anlaşması müzakerelerini durdurma kararı almıştı.