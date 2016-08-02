Almanya'nın yalnız çocuk sığınmacıları



Federal İstatistik Dairesi Salı günü, tek başlarına Almanya'ya ulaşan reşit olmayan yaştaki çocuk ve genç sığınmacılara dair verileri açıkladı. Yapılan açıklamada 2015 yılında Almanya'ya ulaşan sığınmacı çocuk ve gençlerin sayısının 42 bin 300 olarak kayıt altına alındığı belirtildi.

Almanya'ya yanlarında ebeveyn ya da yetişkin olmadan gelen çocuk sığınmacıların sayısının 2014 yılında 30 bin 700 olduğu belirtilirken, çocuk ve gençlerin yaklaşık yüzde 90'ının erkek olduğu bilgisi verildi. Çocukların yaklaşık 3 bin 600'ünün de kız çocuğu olduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca her iki çocuktan birinin Federal Göç ve Mülteci Dairesi'ne mülteci başvurusunda bulunduğu bildirildi.

Reşit olmayan çocuklarla ilgili faaliyet yürüten B-UMF Derneği ise Almanya'ya kaçan çocuk ve genç sığınmacıların sayısının Federal İstatistik Dairesi'nin açıkladığından daha az olduğunu belirtti. B-UMF, çocukların birkaç yerde kayıt altına alınması nedeniyle sayının daha yüksek çıktığını belirterek, birçok çocuğun da reşit olduğunun daha sonradan tespit edilebildiğine dikkat çekti. BUM-F yetkililerinden Niels Espenhorst, reşit olmayan yaştaki çocukların bakımına ilişkin yetersizlikler olduğunu ifade etti. Espenhorst, çocuklara sunulan pedagojik destek ve kalacakları yerler konusunda on yıllardır tutulan verilerin de yeterli olmadığını belirtti.

Almanya'daki sığınmacıların kayıtları tamamlandı

Federal Göç ve Mülteci Dairesi BAMF geçen yıl Almanya'ya gelen tüm sığınmacıların kayıt işlemlerinin tamamlandığını açıkladı. Sığınmacıların parmak izleri, fotoğraf, kişisel verilerinin toplandığı ve polis kontrollerinin tamamlandığı duyuruldu. BAMF, işlemlerin tamamlanmasıyla ülkeye kimlerin giriş yaptıklarına yönelik temel güvenliğin sağlanabilmiş olduğunu belirtti

Geçen yıl sığınmacıların kayıt işlemlerine yönelik eksiklikler büyük tartışmaya yol açmıştı. Kayıt altına henüz alınmamış sığınmacıların güvenlik riski yarattığı eleştirileri yöneltiliyordu. Bavyera Eyaleti İçişleri Bakanı Joachim Herrmann teröristlerin de kontrolsüz şekilde ülkeye girebileceklerine dikkat çekmişti.

Mülteci yurtlarına saldırılar artıyor

Mülteci sayısının düşmesine karşın Almanya'da mülteci yurtları saldırı hedefi olmaya devam ediyor. 2016 yılında ülke genelinde mülteci yurtlarına yönelik 665 saldırı vakası kayıt altına alındı. Bu saldırıların 613'ünün aşırı sağcı kesim tarafından düzenlendiği belirtildi.