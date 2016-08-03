Almanya'nın Türkiye ihracatında değişiklik yok

Bakanlık sözcüsü çarşamba günü yaptığı açıklamada, devletin Alman şirketlerinin Türkiye

ihracatına yönelik devlet güvencesine bir etkisi olmadığını belirterek, 'şu sıralar herhangi bir

değişiklik bulunmuyor' şeklinde konuştu.

Sözcü, Alman şirketlerinin ihracatlarına sigorta güvencesi sağlayan Hermes İhracat Kredisi

Sigorta Kurumu'nun, OECD ülke risk sınıflandırmasına göre fiyat belirlediğini ve siyasi bir araç

olmadığına dikkat çekti.

Bakanlık açıklamasında, OECD'nin 0'ın en iyi ve 7'nin en kötü olarak kabul edildiği sekiz

dereceli bir sınıflandırmada Türkiye'nin 4 ile değerlendirildiği belirtildi. Ancak ülkelerin risk

durumu düzenli olarak denetlenmeye devam ediyor.

Federal Ekonomi Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Türkiye ile Almanya arasındaki

siyasi

sorunların ekonomik ilişkileri bozup bozmayacağı ise net değil. Türkiye ile Almanya'nın sıkı

siyasi ve ekonomik ilişkileri bulunuyor. Bakanlık sözcüsü, 'Aktüel gelişmelerin uzun vadede

ticari ilişkiler üzerinde bir etkisi olup olmayacağı ya da nasıl olacağı şu sıralar öngörülebilir

değil' dedi.

Türkiye'deki saldırılar sonrası güvenlik kaygıları nedeniyle bir süredir turizm rezervasyonlarında

azalma olduğu belirtildi. Bakanlık açıklamasında ayrıca hukuk devleti ilkesinin birçok yatırımcı

ve ticaret ortağının Türkiye yatırımları için bir temel olduğuna dikkat çekildi.

Türkiye'de 6 binin üzerinde Alman şirketi faaliyet gösteriyor. Türkiye

yaklaşık 37 milyar euroluk

ticaret hacmiyle Almanya'nın dünya genelindeki en önemli 20 ticaret partneri arasında

sayılıyor. Kredi derecelendirme kurumu S&P, Pazartesi günü Türkiye'yi 'yüksek riskli

ülke' olarak sınıflandırmıştı.

