Almanya'nın Türkiye ihracatında değişiklik yok

Bakanlık sözcüsü çarşamba günü yaptığı açıklamada, devletin Alman şirketlerinin Türkiye
ihracatına yönelik devlet güvencesine bir etkisi olmadığını belirterek, 'şu sıralar herhangi bir
değişiklik bulunmuyor' şeklinde konuştu.
Sözcü, Alman şirketlerinin ihracatlarına sigorta güvencesi sağlayan Hermes İhracat Kredisi
Sigorta Kurumu'nun, OECD ülke risk sınıflandırmasına göre fiyat belirlediğini ve siyasi bir araç
olmadığına dikkat çekti.
Bakanlık açıklamasında, OECD'nin 0'ın en iyi ve 7'nin en kötü olarak kabul edildiği sekiz
dereceli bir sınıflandırmada Türkiye'nin 4 ile değerlendirildiği belirtildi. Ancak ülkelerin risk
durumu düzenli olarak denetlenmeye devam ediyor.
Federal Ekonomi Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Türkiye ile Almanya arasındaki
siyasi
sorunların ekonomik ilişkileri bozup bozmayacağı ise net değil. Türkiye ile Almanya'nın sıkı
siyasi ve ekonomik ilişkileri bulunuyor. Bakanlık sözcüsü, 'Aktüel gelişmelerin uzun vadede
ticari ilişkiler üzerinde bir etkisi olup olmayacağı ya da nasıl olacağı şu sıralar öngörülebilir
değil' dedi.
Türkiye'deki saldırılar sonrası güvenlik kaygıları nedeniyle bir süredir turizm rezervasyonlarında
azalma olduğu belirtildi. Bakanlık açıklamasında ayrıca hukuk devleti ilkesinin birçok yatırımcı
ve ticaret ortağının Türkiye yatırımları için bir temel olduğuna dikkat çekildi.
Türkiye'de 6 binin üzerinde Alman şirketi faaliyet gösteriyor. Türkiye
yaklaşık 37 milyar euroluk
ticaret hacmiyle Almanya'nın dünya genelindeki en önemli 20 ticaret partneri arasında
sayılıyor. Kredi derecelendirme kurumu S&P, Pazartesi günü Türkiye'yi 'yüksek riskli
ülke' olarak sınıflandırmıştı.