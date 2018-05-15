Almanya'nın Türk asıllı milli futbolcusu Emre Can, Erdoğan'ın Londra davetini reddetmiş

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool’da oynayan Türk asıllı Almanya vatandaşı Emre Can’ın, Londra’da bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın davetini reddettiği bildirildi.

Alman Die Welt’in haberine göre; Can, Londra ziyareti sırasında Erdoğan’la birlikte poz veren milli takım oyuncuları Mesut Özil ve İlkay Gündoğan’la aynı etkinliğe davet edildi. Ancak Can, etkinliğe katılmayı reddetti.

Özil ve Gündoğan, Almanya Futbol Federasyonu (DFB) ve bazı siyasetçiler tarafından Erdoğan’ın seçim kampanyasına alet olmakla suçlanmıştı.

Geçtiğimiz pazar günü Erdoğan ile bir araya gelen Arsenal’li Özil ve Machester City’li Gündoğan’a ek olarak, sezon ortasında Beşiktaş’tan Everton’a transfer olan Cenk Tosun da söz konusu fotoğrafta yer almıştı. AKP’nin Twitter hesabından paylaşılan fotoğraflarda futbolcular cumhurbaşkanına imzaladıkları formalarını takdim ederken görüntülenmiş, Gündoğan’ın imzaladığı formanın arkasında ‘Sayın Cumhurbaşkanım’a saygılarımla’ yazdığı görülmüştü.