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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'nın tartıştığı fotoğraf

Eski başbakanlardan Gerhard Schröder'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile doğum gününü kutlaması, Almanya'da tartışma konusu oldu.

29 Nisan 2014 12:57


1998 – 2005 yılları arasında Almanya'nın 7'nci Başbakanı olarak görev yapan Gerhard Schröder, 7 Nisan'da 70 yaşına girmişti.

Alman Basın Ajansı'nın (dpa) haberine göre, Schröder'i doğum gününde kutlamaya imkân bulamayan Rusya lideri Vladimir Putin, St. Petersburg'da Kuzey Akım Şirketi'nin düzenlediği bir resepsiyona katıldı.

Schröder, Kuzey Akım'ın direktörlüğünü yapıyor. Resepsiyonda Gazprom Yönetim Kurulu Başkanı Aleksey Miller'in de hazır bulunduğu bildirildi.

Schröder Putin'i resepsiyonun düzenlendiği Yusupov Sarayı'nın önünde bekledi. İkilinin sarayın önünde kucaklaşırken çekilen fotoğrafı Almanya'da tartışma yarattı.

Zira Ukrayna krizi Rusya ile Almanya arasında gergin bir havaya neden oldu. Almanya, Rusya'ya uygulanan yaptırımları destekliyor.

Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçılar tarafından kaçırılan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gözlemcileri arasında Alman askerlerin de bulunması iki ülke arasındaki diplomatik gerilimi artırdı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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