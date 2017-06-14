Almanya’nın silah ihracatı azaldı

Bild gazetesi ve Almanya'nın en önemi ekonomi gazetelerinden Handelsblatt'ın geçen yılın Silah İhracatı Raporu'na dayandırdıkları habere göre, federal hükümet 2016 yılında 6 milyar 850 milyon euro tutarında savunma araçları ihracatı için lisans verdi. Bu da 2015 yılına oranla 1 milyar 10 milyon euroluk bir düşüşe işaret ediyor. Federal hükümet 2015 yılında 7 milyar 860 milyon euro tutarında savunma araçları ihracatı için lisans vermişti. 2016 Silah İhracatı Raporu'nun çarşamba günü Bakanlar Kurulu’nda ele alınması bekleniyor.

Almanya'nın silah ihracatı 2017 yılında da düşüş gösteriyor. Handelsblatt gazetesinin bugün Bakanlar Kurulu‘nda onaylanması beklenen 2017 yılının Silah İhracatı Ara Raporuna dayandırdığı verilere göre, federal hükümet yılın ilk dört ayında 2 milyar 420 milyon euro tutarında lisans verdi. Federal hükümet geçen yılın aynı döneminde ise 3 milyar 300 bin euro tutarındaki silah ihracatına yeşil ışık yakmıştı. Bu da yaklaşık bir milyar euroluk bir düşüşe işaret ediyor.

2016 yılı Silah İhracatı Raporu'na göre savunma araçlarının yaklaşık yüzde 46'sı AB, NATO üyesi ya da aynı statüdeki ülkelere satıldı. NATO ve AB üyesi olmayan "üçüncü ülkelere" ise 3 milyar 670 milyon tutarında savunma araçı ihraç edildi. Handelsblatt'ın rapordan yaptığı alıntıya göre, bu yüksek tutarda 2012 yılında Cezayir Deniz Kuvvetleri için onay verilen fırkateyn gibi "değeri çok yüksek münferit siparişler" etkili oldu.

IKBY'e 2 milyon 800 bin euro tutarında silah sevkiyatı

Bild gazetesinin haberine göre de söz konusu üçüncü ülkelere yönelik "savaş silahları" satışı 2016 yılında bir önceki yıla oranla iki katına çıktı. Haberde, 2016 yılında yüzde 90'ı Cezayir, Katar ve Güney Kore olmak üzere AB ve NATO üyesi olmayan ülkelere 2 milyar 300 milyon tutarında savaş silahı satıldığı belirtildi.

Bununla birlikte tartışmalı hafif silahların satışında da 2016 yılında artış kaydedildi. Handelsblatt'ın haberine göre, verilen lisans tutarı 46 milyon 900 bin euroyu buldu. Bu da 2015 yılına oranla 15 milyon euro artışa işaret ediyor. Ancak Handelsblatt "artışın neredeyse tamamının ittifak üyelerine satılan yüksek lisans değerlerine" dayandığını aktardı. Üçüncü ülkelere satılan ufak çaplı silahların 16 milyon 400 bin euro ile "geçen yılki tarihi düşük düzeydeki tutara” tekabül ettiği belirtildi. Bunun 2 milyon 800 bin euro tutarındaki sevkiyatın ise IŞİD ile mücadele eden Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) gerçekleştiği bildirildi.

Handelsblatt haberinde federal hükümetin 2016 yılı Silah İhracatı Raporu'na silah ihracatı politikasının "kısıtlayıcı ve şeffaf” olduğu notunu düştüğünü aktardı.

© Deutsche Welle Türkçe

Afp/dpa, BD