Almanya'nın silah ihracatı artıyor



Die Welt gazetesinde yer alan habere göre, Alman hükümeti bu yılın ilk altı ayında 4 milyar 29 milyon euro tutarında silah satışı için onay verdi. Bu geçen yıla oranla ciddi bir artış anlamına geliyor. Alman silah şirketleri yurtdışına 2015 yılının ilk yarısında toplam 3 milyar 455 milyon euro tutarında silah satmıştı.

Artıştan bir önceki muhafazakar - liberal hükümetin sorumlu olduğunu savunan Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı ve Ekonomi Bakanı Sigmar Gabriel, makineli tüfek, roketatar ve küçük silah satışlarında gerileme olduğuna dikkat çekti. Süddeutsche Zeitung'a konuşan Gabriel, bu silahların satışının 47 milyon eurodan 32 milyon euroya düştüğüne işaret ederek bunun son 15 yılın en düşük rakamı olduğunu ifade etti.

Artışa eleştiriler

Sivil toplum kuruluşları, hükümetin iznine bağlı olan silah ihracatının artışından rahatsız. Protestan Kilisesi Konseyi Barış Sorumlusu Renke Brahms, silah satışı rakamlarını "skandal" diye nitelendirerek özellikle Suudi Arabistan ve Katar'a yapılan silah ihracatını eleştirdi. Brahms, "Arap ülkelerindeki insan hakları durumu çok kötü ve Suudi Arabistan, Körfez bölgesinde huzurun sağlanamamasının siyasi sorumluluğunu taşıyor" diye konuştu.

Bir önceki hükümetin liberal kanadından eski Adalet Bakanı Sabine Leutheusser-Schnarrenberger ise Gabriel'in dikkati başka yere çekme manevrasının ve silah satışlarındaki artıştan eski hükümeti sorumlu tutma girişimlerinin, aradan üç yıl zaman geçtikten sonra artık işlemediğini söyledi. Eski Bakan, Gabriel'in verdiği kararların arkasında durması gerektiğini ifade etti.

SPD'nin savunma politikaları sözcüsü Rainer Arnold da AB ve NATO üyesi olmayan ülkelere yapılan silah ihracatında daha fazla şeffaflık istedi. Arnold, "Federal hükümet hangi güvenlik çıkarlarına göre üçüncü ülkelere silah ihracatı yaptığını daha açık bir şekilde gerekçelendirmelidir" şeklinde konuştu.

Almanya'da yasalar uyarınca silah şirketlerinin yurtdışına silah satışı hükümete bağlı Federal Güvenlik Konseyi'nin iznine bağlı.

Geçen yıl da artış kaydedildi

Welt am Sonntag gazetesi de hafta sonu 2015 Silah İhracat Raporu’nun ayrıntılarına yer vermiş, ve Almanya’nın silah ihracatının geçen yıl iki katına çıktığına dikkat çekmişti. Rapora göre, 2015 yılında silah satışı 3 milyar 950 milyondan 7 milyar 860 milyon euroya yükseldi.