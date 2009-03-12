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Ekonomi

Almanya'nın ocak ayı sanayi üretimi yüzde 7.5 düştü

Dünyanın en büyük ihracatçı ülkelerinden Almanya'nın sanayi üretimindeki düşüş, 1990 yılında iki Almanya'nın birleşmesinden bu yanaki en büyük dü

12 Mart 2009 02:00

Dünyanın en büyük ihracatçı ülkelerinin başında gelen Almanya'nın sanayi üretimindeki bu düşüş, 1990 yılında iki Almanya'nın birleşmesinden bu yanaki en büyük düşüş olarak gösteriliyor.

Almanya ekonomisinin bu yıl, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en kötü performansı sergileyerek yüzde 2,25 küçülmesi bekleniyor.

Ekonomistler, bugün açıklanan verileri "afet" olarak nitelerken, Almanya'da sanayi sektörünün alarm derecesinde bozulduğunu, yeni siparişlerdeki çöküşün hastalığa işaret ettiğini belirtti.

Üretimin şubat ve mart aylarında değişmemesi durumunda, 1'inci çeyrekteki düşüş yüzde 11'i bulacak. Bu da sadece 1. çeyrek itibariyle Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın geçen yılın son çeyreğine göre yüzde 2,1 ile yüzde 3,2 küçülmesi anlamına geliyor.

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