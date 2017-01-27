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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'nın nüfusu 83 milyona yaklaştı

Almanya'nın nüfusunun 82 milyon 800 bine ulaştığı açıklandı. Nüfus oranındaki artışta 2012 yılından bu yana artan dış göçün etkili olduğu belirtildi.

27 Ocak 2017 14:49

Federal İstatistik Dairesi'nin son tahminlerine göre Almanya'da 2016 yılı sonu itibariyle 82 milyon 800 bin kişi yaşıyor. Cuma günü Wiesbaden'da yapılan açıklamaya göre, tahminlerin doğru olması durumunda 2012 yılında 82 milyon 500 bin olan nüfus sayısının aşıldığı belirtildi.

Yapılan açıklamada nüfusun artmasında 2012 yılından bu yana artan dış göçün etkili olduğu belirtildi. İstatistik Dairesi verilerine göre 2016 yılında Almanya'ya göç edenlerin sayısının, Almanya’dan göç edenlerden en az 750 bin kişi daha fazla olduğu bilgisi verildi.

Bu oranın 2015 yılındaki rekor sayı olan 1 milyon 100 bin kişinin altında olduğu ancak 1992 yılında ulaşılan 782 bin kişi oranına yakın olduğu bilgisi verildi.

Doğum ve ölüm oranlarının da nüfus sayısı üzerindeki etkisine dikkat çekilirken, 2016 yılında 730 bin ile 770 bin oranında yeni doğan olduğu ve 900 bin ile 940 bin arasında ölüm vakasının olduğu tahmin ediliyor.

©Deutsche Welle Türkçe

Epd/GA/BS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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