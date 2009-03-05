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Ekonomi

Almanya’nın motorlu taşıt ihracatında keskin düşüş

2008'in son çeyreğinde Almanya'nın en önemli ihracat kalemi olan motorlu taşıt ihracatında, yüzde 20 gerileme yaşandı.

05 Mart 2009 02:00

Almanya'nın en önemli ihracat kalemi olan motorlu taşıt ihracatında, geçen yılın son 3 ayında büyük düşüş olduğu bildirilerek yüzde 20 gerileme oldu.

Wiesbaden kentindeki Federal İstatistik Dairesi tarafından yapılan açıklamada, motorlu taşıt ihracatının 2008 yılının son 3 ayında, 2007 yılının son 3 ayına göre yüzde 20 oranında düştüğü belirtildi.

Motorlu taşıt ihracatının 2008 yılının ilk 3 ayında yüzde 1,6, daha sonraki 3 ayda da yüzde 3,9 oranında artış kaydedildiği, ancak temmuz ayı başından eylül ayı sonuna kadar olan 3 aylık dönemde yüzde 7,1 oranında gerilediği ifade edildi.

Buna rağmen motorlu taşıt ihracatının en önemli ihracat malları arasında geçen yıl da yüzde 17,5'lik bir payla birinci sırada yer aldığı, bunu yüzde 14,8'lik bir payla makina ve yüzde 13,9'luk bir payla kimyasal madde ihracatının izlediği kaydedildi.

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