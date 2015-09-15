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Dünya

Almanya'nın kararı domino etkisi yarattı; Avusturya, Slovakya ve Macaristan da sınırlarını kapattı

Avrupa ülkeleri Aylan'ın ölümünün ardından mültecilere kapılarını açmıştı

15 Eylül 2015 13:52

Almanya’nın ardından Avusturya ve Slovakya da sınır kontrollerine başlayacağını duyurdu. Avusturya ve Slovakya’nın sınır kontrollerine başlaması üzerine Macaristan ve Sırbistan da sınırını kapattı.

Avusturya İçişleri Bakanı Johanna Mikl-Leitner Almanya örneğinde olduğu gibi Macaristan sınırında kontrollere başlayacaklarını duyurdu. Johanna Mikl-Leitner sürmekte olan hazırlıkların tamamlanmasından "birkaç saat sonra" kontrollerin başlayacağını söyledi. Viyana böylece Macaristan üzerinden gelen sığınmacı akınına tepki vermiş oldu. Avusturya hükümeti sığınmacı kriziyle baş etmek için orduyu da görevlendirdi. Başbakan Werner Faymann 2 bin 200 askerin sınır kontrollerine yardımcı olacağını söyledi.

Slovakya İçişleri Bakanlığı da Avusturya ve Macaristan sınırında kontrollere başlayacaklarını duyurdu. Polonya hükümeti de güvenlik durumu gerektirdiği takdirde sınır güvenlik kontrollerine başlayabileceklerini açıkladı.

Almanya'nın, ardından Avusturya ve Slovakya'nın sınır kontrollerine başlaması üzerine Macaristan, Sırbistan sınırını kapattı.

Bölgedeki AFP ve Reuters muhabirlerinin aktarımına göre Macar polisi Sırbistan'dan sığınmacıların ana geçiş noktasını kapattı.

Sırbistan sınırında dikenli tellerden oluşan bariyerde yaklaşık 40 metrelik boşluk bulunuyordu. 20 polis memuru bu boşluğu kapattı.

Sınırın Sırbistan tarafında aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun da olduğu sığınmacıların biriktiği görüldü.

Polis helikopterlerinin de bu sırada görev yaptığı belirtiliyor.

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