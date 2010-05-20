Almanya'nın kararı borsayı vurdu

T24 - Almanya’nın Salı akşamı açıkladığı açığa satış yasağının piyasalar tarafından olumsuz algılanmasının ardından 19 Mayıs Çarşamba günü sabah saatlerinde EUR/USD paritesi 1,2144 seviyesine kadar geriledi. Yurtdışı borsalarda yaşanan düşüşler, dün tatil nedeniyle kapalı olan İMKB’ye bugün (20 Mayıs 2010) yansıdı.





Salı aklşamı gelen açıklamanın ardından dün öğleden sonra EUR'nun çok ciddi şekilde toparlandığını gördük. Bu toparlanmanın sebebi olarak da EUR’nun zayıflamasında etkili olan piyasanın öne çıkanlarının kar realizasyonuna gittiği söyleniyor.





Bu karların realize edilmesinin ardından paritedeki düşüşün devam etmesi olası sonuç olarak görülüyor.





Piyasa henüz Almanya'nın neden böyle bir yasaklar paketi açıklamış olduğunu anlayamadı.

En spekülatif cevap Almanya Yunanistan'ı bırakmaya hazırlanıyor. Ve bu nedenle kimsenin bu işten kar etmesine olanak vermeyecek şekilde kuralları düzenliyor. Bankaları shortlamayı yasaklıyor. Eurobondları denetim altına alıyor ve CDS piyasasından likiditeyi cekiyor.





Ancak Telegraph’ta çıkan haber Almanya’nın aldığı önlemlerin kaynağında başka nedenler olabileceğini üzerinde yoğunlaşıyor. Haberin tüm detayları ilgi çekici ancak dün piyasayı takip edenlerin şaşkınlık içinde baktığı Euro-Swiss Frank hareketinin açıklaması olayın ne hale geldiğini gösteriyor. Almanyadan sadece birkaç saat içinde İsviçre'ye 9.5 milyar euro gittiği bunun üzerine SNB’nin (İsviçre Merkez Bankası) defalarca (söylenen min 3 kez) kura müdahale etmek zorunda kaldığı görünüyor. Paritenin 1.2140dan dönmesi ve 1.2330un üstüne çıkması pozitif bir gelişme. Yükseliş biraz daha sürebilir ancak para Almanya’dan çıkmaya başladı ise Euro bölgesinin geri kalanı için durumun daha zor olduğu ortada. Avrupa ülkelerinde ekonominin ve bankalarının durumunun beklenenden daha kötü olabileceğine yönelik endişelerin yurtiçi piyasalara da yansıdığı gözleniyor.





Ayrıca bugün sabah Londra'nın onayladığı, özellikle Yüksek rezervleri olan Merkez Bankalarının, Cash Deal’larla, EUR satıp USD’ye döndükleri yönünde çok kuvvetli istihbaratlar var.





Asya piyasaları IMF’in Japonya’yı bütçe açıkları konusunda uyarmasından olumsuz yönde etkilenirken, Avrupa borsalarında bir miktar tepki gözlense de, Almanya’da uygulamaya konan açığa satış yasağının Euro Bölgesi ülkelerinin borç sorunların gündemi oluşturmaya devam ettiği için riskten kaçış eğilimi ile birlikte tedirgin seyrin arttığı gözleniyor.







İMKB'de dev düşüş







Güne salı günkü kapanışa göre 1.210,13 puan düşüşle 55.768,12 puan seviyesinden başlayan İMKB Bileşik Endeksi, şu sıralar 2 bin 105 puanlık bir düşüşle 54 bin 873 puandan işlem görüyor.







Dolar 1.60 TL'ye dayandı







İstanbul serbest piyasada dolar 1,5800, euro 1,9400 liradan güne başladı.





Kapalıçarşı’da dolar su sıralar yüzde 3,38’lik artışla 1,59 TL euro ise yüzde 3,07’lik artışla 1,97 TL’den işlem görüyor.





Serbest piyasada salı günü kapanışta doların satış fiyatı 1,5380 lira, euronun satış fiyatı ise 1,9100 lira olmuştu.







Dolar kotasyonları







Bankalararası piyasada dolar kotasyonları, alışta en düşük 1,5840 lira, en yüksek 1,5870 lira, satışta en düşük 1,5910 lira, en yüksek 1,5930 lira seviyesinde bulunuyor.







Euro-dolar paritesi







Uluslararası piyasalarda euro-dolar paritesi 1,2349, sterlin-dolar paritesi 1,4293, yen-dolar paritesi ise 92,76 düzeyinde seyrediyor.







Faiz değişmeyerek aynı kaldı







İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören 25 Ocak 2012 vadeli, bugün valörlü tahvilin basit ve bileşik faizi, önceki kapanışa göre değişmeyerek sırasıyla yüzde 9,46 ve yüzde 9,17’den kapandı.





Bu kağıdın önceki kapanıştaki basit ve bileşik getirileri de aynı olmuştu..,







Neler oluyor?







Oyak Yatırım Menkul Değerler Müdür Yardımcısı Alper Erginol, Almanya’nın Salı günü açıkladığı açığa satış yasağının piyasalardaki olumsuz algılamasının devam ettiğini söyledi.





Alper Erginol, euronun değer kaybının da piyasalarda etkili olduğunu ifade etti:





“Son günlerde oynaklığın yüksek olduğunu gözlüyoruz. Avrupa ekonomilerinin ve bankaların durumunun sanıldığından daha kötü olabileceğine yönelik kaygılarla piyasalarda riskten kaçış eğilimi var. Emtialar değer kaybediyor. Hisse senedi piyasaları satış yiyor. Dün aslında tatilken

gelişmelerin bir miktar dışında kalmıştık. Ama bugün yurtdışı tarafındaki satıcılı seyre gecikmeli olarak katıldık.





Yapılan bir araştırmada, geçen sene rezervleri çeşitlendirmek ve USD riskini azaltmak için EUR cinsi varlıklarını arttıran merkez bankalarının usd bazında büyük kayıplara uğradılar.





Bu rakamlara bakacak olursak Çin Merkez bankasının kaybı 80 milyar USD, Rusya merkez bankasınınki de 14 milyar USD olarak kaydedildi."







Açığa satış nedir?







Açığa satış, satıcının elinde olmayan hisse senetlerini satıp, vade sonunda satışını gerçekleştirdiği hisseleri satın alan kişiye teslim etmesi işlemidir. Hisselerin düşüşe geçeceğine inanan yatırımcıların kullandığı bir yöntemdir. Amaç, hisse senetlerini yüksek fiyattan satıp, daha sonra düşük fiyattan alarakbu aradaki fiyat farkından para kazanmaktır. Başka deyişle alıp satma işleminin tam tersidir. Hisseler önce satılır, daha sonra alınarak geri konulur.





Açığa satış işlemi, hisselerin düşeceğini öngörmek üzerine kuruludur. Ancak eğer beklenen olmaz ve hisse fiyatlarında yükseliş meydana gelirse o zaman yatırımcı kâr yerine zarar yazar.

