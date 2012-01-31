-Almanya'nın işsizi 3 milyonu geçti BERLİN (A.A) - 31.01.2012 - Almanya'da işsizlerin sayısı yeniden 3 milyonun üzerine çıktı. Nürnberg kentinde bulunan Federal İş Ajansı (BA) tarafından yapılan açıklamada, işsizlerin sayısının Ocak ayında, 2011 yılının Aralık ayına göre 302 bin artarak 3 milyon 82 bin'e yükseldiği bildirildi. Geçen yıl aralık ayında yüzde 6,6 olan işsizlik oranının bu ay 0,7 puan artarak yüzde 7,3 ulaştığı belirtildi. Almanya'da işsizlik oranı 2011 yılı Ocak ayında yüzde 7,9 düzeyindeydi. BA Yönetim Kurulu Başkanı Frank-Jürgen Weise, iş piyasasında geçen yılki olumlu gelişmenin Ocak ayında da sürdüğünü belirterek, işsizlerin sayısındaki artışın mevsim şartlarından kaynaklandığını, iş gücü talebinin hala yüksek olduğunu kaydetti.