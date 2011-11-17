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Dünya

'Almanya'nın İspanya'dan daha fazla borcu var'

Avro Grubu Başkanı ve Lüksemburg Başbakanı Jean-Claude Juncker, Almanya'nın borç seviyesinin...

17 Kasım 2011 02:00

T24 - Avro Grubu Başkanı ve Lüksemburg Başbakanı Jean-Claude Juncker, Almanya'nın borç seviyesinin İspanya'nınkinden çok daha fazla olduğunu söyledi.



Juncker, Almanya'da yayım yapan Der General-Anzeiger gazetesine yaptığı açıklamada, diğer ülkelerin çok yüksek düzeyde borcu olmasına karşın Almanya'nın hiç borcu ya da hiç sorunu yokmuş gibi davranıldığını oysa Almanya'nın borç seviyesinin endişe verici olduğunu vurguladı.

Almanya'nın borç seviyesinin İspanya'nınkinden çok daha yüksek olduğuna işaret eden Juncker, iki ülke arasındaki tek farkın, hiç kimsenin Almanya'nın borcu konusunu görmek istememesi olduğunu ifade etti ve ''Güneyin insanları tembel, Alman halkı çalışkan demesi kolay ama aslında böyle değil'' diye konuştu.

Juncker, Almanya'nın bölgenin en büyük ekonomisi olarak lokomotif görevi gördüğünü ve Avro Bölgesi'nde büyük bir etkisi bulunduğunu belirtti.


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