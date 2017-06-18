Almanya'nın İncirlik'ten çekilme takvimi belli oldu

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen İncirlik'teki alman askerlerinin çekilerek Ürdün'de konuşlandırılmasıyla ilgili takvimi açıkladı.

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen Bild am Sonntag'a verdiği demeçte, Alman askerlerinin İncirlik'ten çekilme işleminin yaklaşık üç ay sürebileceğini, işlemin Eylül sonunda tamamlanabileceğini söyledi.

Haziran sonuna dek Alman Ordusu IŞİD'le mücadelede görev yapmaya devam edecek, ardından yakıt ikmal uçaklarının mümkün olduğunca kısa süre içinde Ürdün'deki Azrak Üssü'nde konuşlandırılacağını belirtti. Yakıt ikmal uçaklarının kısa süre içinde, Temmuz ortasından itibaren yeniden göreve hazır hale geleceğini kaydetti. Tornado keşif uçaklarının ve havadan çekilen fotoğrafları analiz edecek teknik ekipmanın ise taşınma işleminin daha uzun süreceği, Ağustos ayından Eylül'e dek sürebileceğini belirtti. Von der Leyen, "Ekim ayından itibaren tornado keşif uçaklarının planlandığı gibi yeniden havalanması bekleniyor" dedi. Bakan taşınma işlemi sırasında uçakların havalanamayacağı sürenin mümkün olduğunca kısa tutulmaya çalışılıcağını da kaydetti.

Almanya'da federal hükümet 7 Haziran'da Alman askerlerinin İncirlik Askeri Üssü'nden çekilmesinin önünü açarak, Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'in, üsteki 260 askerin Tornado keşif uçakları ve bir yakıt ikmal uçağının çekilerek Ürdün'e konuşlandırılması planını onaylamıştı. İncirlik Üssü'nde IŞİD'le mücadele koalisyonunda Alman Ordusu'ndan tornado keşif uçakları ve yakıt ikmal uçaklarının yanı sıra 260 Alman askeri görev yapıyor.

Türkiye’nin Alman vekillerin İncirlik Üssü’nde konuşlandırılmış Alman askerlerini ziyaret etmesine izin vermemesi Ankara-Berlin hattında gerilime yol açmıştı. Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel 5 Haziran'da Ankara'ya giderek Türk meslektaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile İncirlik konusunu son kez görüşmüştü. Çavuşoğlu İncirlik ziyareti konusunda Türkiye'nin PKK ve Gülen mensuplarıyla ilgili Almanya'dan taleplerinin yerine getirilmediği için böyle bir karar aldığını belirtti. Gabriel ise Alman askerlerinin İncirlik'ten çekilmesi gerekeceğini söyledi. Gabriel temaslarının ardından, Almanya'nın askerlerini İncirlik'ten çekmekten başka seçeneği kalmadığını söylemişti.

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DW/Reuters/dpa, HT/BÖ