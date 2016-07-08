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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'nın ilk uyum yasası meclisten geçti

Almanya'da büyük koalisyonun üzerinde uzlaşmaya vardığı uyum yasası Federal Meclis'te kabul edildi. İltica hukukunun sertleştirildiğini savunan muhalefet partileri yasaya sert tepki gösterdi.

08 Temmuz 2016 12:19


Federal Meclis, dünkü oturumunda büyük koalisyonu oluşturan, Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) partilerinin üzerinde bir süre önce uzlaşmaya vardığı uyum yasa taslağını kabul etti. Yasa, mültecilerin istihdam piyasasına entegre edilmesini kolaylaştıran önlemlerin yanı sıra, yaptırım ve yükümlülükler de öngörüyor. Yeni yasaya göre, sosyal yardım alan mültecilerin nerede oturacaklarına şehir idaresi karar verebilecek. Böylelikle sosyal açıdan zayıf ve sorunlu bölgelerin oluşmasının engellenmesi amaçlanıyor.

Ayrıca yasada mültecilerin istihdam piyasasına adım atmasını kolaylaştırmak için 100 bin yeni iş imkanı yaratılması da öngörülüyor. Öte yandan mültecilerin uyum kurslarına katılması da zorunlu kılınıyor. Yasada, mültecilerin üç yıllık meslek eğitimi süresince Almanya'da oturum izninin garanti edilmesi, eğitimlerini tamamlayıp iş bulmaları halinde ise iki yıl daha oturma ve çalışma izni alabilmeleri düzenleniyor.

Yasanın yürürlüğe girebilmesi için Eyalet Temsilciler Meclisi tarafından da onaylanması gerekiyor. Eyalet Temsilciler Meclisi'nin yasayı bugün gündemine alması bekleniyor.

Muhalefet tepkili

Göç ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Aydan Özoğuz (SPD), uyum yasasını 'büyük bir adım' olarak nitelendirdi. Almanya'ya yeni gelenlerin eğitim ve istihdam piyasasına böylelikle daha kolay giriş yapabileceğini ifade eden Bakan, "Bugün uyum için iyi bir gün, çünkü geçmişten çok şey öğrendik" dedi.

CDU Meclis Grup Başkanvekili Sabine Weiss ise uyum yasasının 'teşvik ve talebi odağa aldığını' belirtti. Mültecilerin, uyum hizmetlerinden faydalanmaya teşvik edildiğini ifade eden Weiss, "Doğru yol bu" diye konuştu.

Muhalefet partileri ise yasaya sert tepki gösterdi. Yeşiller Birlik/90 partisi milletvekili Brigitte Pothmer iltica ve oturum yasasının sertleştirildiği eleştirisinde bulundu. Sol Parti'den Sabine Zimmermann da "Bu yasa savaştan kaçıp bize sığınan insanların dışlanmasıdır" dedi.

50 yılı aşkın bir göç tarihi bulunan Almanya'da yasanın kabul edilmesiyle birlikte ilk kez bir uyum yasası yürürlüğe girecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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