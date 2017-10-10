Almanya'nın ihracatında olağanüstü artış

İhracatçı Alman şirketlerinin satış hasılatı ağustos ayında son bir yılın en yüksek rakamına ulaştı. İstatistik Federal Dairesi, Almanya'nın ihracatının ağustosta bir önceki aya göre yüzde 3,1 oranında arttığını açıkladı. Ekonomistler tarafından aylık ihracat artışının yüzde 1'de kalacağı tahmin edilmekteydi. Temmuz ayında yurt dışına yapılan satışlar sadece yüzde 0,2 oranında artmıştı.

2017 yılının ağustos ayında Alman şirketlerinin ihracatı 103,1 milyar Euro'ya ulaştı. Yıl bazında ihracat artışı yüzde 7,2'lik orana tırmandı. Almanya'nın Avrupa Birliği'ndeki (AB) ortaklarına yaptığı satışlarda olağanüstü artış kaydedildi. Almanya Avrupa'daki ortaklarına yaptığı ihracatı yüzde 10,6 oranında arttırdı. ABD ve Çin başta olmak üzere AB dışındaki ülkelere yapılan ihracat ise yüzde 5,6 oranında arttı.

Mevsimsel dalgalandırmalardan arındırılmış ticaret fazlası 21,6 milyar Euro'ya çıktı. Almanya muazzam ödemeler dengesi fazlası nedeniyle yıllardır eleştiriliyor. Uluslararası Para Fonu (IMF) ve AB Komisyonu bu farkı Almanya'daki yatırımların ihmal edilmesine bağlıyor. IMF öncelikle altyapı yatırımlarına yeterli kaynak ayrılmamasının uzun vadede Alman ekonomisinin büyüme hızını düşürebileceği uyarısında bulunmuştu.

DW/Reuters,AG/CÖ

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