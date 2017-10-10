T24 LogoT24 Logo
Ekonomi
Deutsche Welle

Almanya'nın ihracatında olağanüstü artış

Almanya'nın ihracatı ağustosta yüzde 3,1 oranında arttı. En fazla ihracat AB ülkelerine yapıldı.

10 Ekim 2017 14:08

İhracatçı Alman şirketlerinin satış hasılatı ağustos ayında son bir yılın en yüksek rakamına ulaştı. İstatistik Federal Dairesi, Almanya'nın ihracatının ağustosta bir önceki aya göre yüzde 3,1 oranında arttığını açıkladı. Ekonomistler tarafından aylık ihracat artışının yüzde 1'de kalacağı tahmin edilmekteydi. Temmuz ayında yurt dışına yapılan satışlar sadece yüzde 0,2 oranında artmıştı.

2017 yılının ağustos ayında Alman şirketlerinin ihracatı 103,1 milyar Euro'ya ulaştı. Yıl bazında ihracat artışı yüzde 7,2'lik orana tırmandı. Almanya'nın Avrupa Birliği'ndeki (AB) ortaklarına yaptığı satışlarda olağanüstü artış kaydedildi. Almanya Avrupa'daki ortaklarına yaptığı ihracatı yüzde 10,6 oranında arttırdı. ABD ve Çin başta olmak üzere AB dışındaki ülkelere yapılan ihracat ise yüzde 5,6 oranında arttı.

Mevsimsel dalgalandırmalardan arındırılmış ticaret fazlası 21,6 milyar Euro'ya çıktı. Almanya muazzam ödemeler dengesi fazlası nedeniyle yıllardır eleştiriliyor. Uluslararası Para Fonu (IMF) ve AB Komisyonu bu farkı Almanya'daki yatırımların ihmal edilmesine bağlıyor. IMF öncelikle altyapı yatırımlarına yeterli kaynak ayrılmamasının uzun vadede Alman ekonomisinin büyüme hızını düşürebileceği uyarısında bulunmuştu.

DW/Reuters,AG/CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlmanyaAlmanFederal Dairesi AlmanyaEuroAvrupa BirliğiAvrupaPara Fonu KomisyonuDeutsche Welle Türkçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24