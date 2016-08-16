Almanya’nın iddiası: Türkiye İslamcı terörü destekliyor!

Federal Almanya Hükümeti, Türkiye’nin, Ortadoğu’daki silahlı İslamcı terör örgütlerini desteklediği iddiasını öne sürdü.

Alman Birinci Kanalı ARD’nin Sol Parti’nin sunduğu gensorunun yanıtına dayandırdığı haberine göre, söz konusu örgütler arasında 2003 yılından bu yana Avrupa Birliği’nce terör örgütü sayılan Hamas ve Müslüman Kardeşler bulunuyor.

Türkiye bu örgütlere “terör örgütü” olarak gören yaklaşıma çeşitli düzeylerde tepki göstermiş, tavrını, Hamas Siyasi Büro Şefi Halid Meşal’le son olarak geçen hafta görüşerek de ortaya koymuştu.

ARD haberinde, Almanya’nın söz konusu gensorunun yanıtını ‘’devletin bekası’’ nedeniyle kamuoyundan gizli tuttuğuna dikkat çekiyor. Sol Parti Federal Milletvekili Sevim Dağdelen’in verdiği önergenin ortaya çıkan yanıtında "2011 yılından bu yana Ankara‘nın güttüğü iç ve dış politika sonucunda Türkiye Ortadoğu’da İslamcı örgütlerin eylem planlarının merkezi haline geldi” diye yazıyor. 10 Ağustos 2016 tarihli yanıtta, Federal Hükümet’in Alman İstihbarat Örgütü BND’nin araştırmaları sonucunda bu kanıya vardığı da belirtiliyor.

İlk resmi açıklama

Bu soru önergesine verilen yanıtla birlikte Alman Hükümeti, Türkiye ile terör örgütleri arasında bir bağ olduğuna yönelik ilk defa resmi bir açıklama yapmış oluyor. Hükümet çevrelerinde daha önce ya arka plan görüşmelerinde bu iddia dillendirilmiş ya da ima etmekle yetinilmişti.

ARD’nin haberinde, Federal İçişleri Bakanlığı’nın konuyu Dışişleri’ne bildirmediğine de dikkat çekiliyor. Sosyal Demokrat Parti Dış Pollitika Sözcüsü Rolf Mützenich, konu bir NATO üyesi ülkeyi ilgilendirdiği, Alman askerleri Türkiye’de konuşlandırıldığı için Dışişleri’nin bilgilendirilmemiş olmasını sert bir dille eleştirdi. Endişelerini de dile getiren siyasetçi, AKP yönetiminin Müslüman Kardeşler’i kendine örnek aldığından şüphe duymadığını, ama fazla başarılı olamadığını savundu.

Sol Parti’nin Dış Politika Sözcüsü ve gensorunun sahibi Sevim Dağdelen de, Merkel hükümetini Türkiye ile ilgili olumlu bir tablo çizerek kamuoyunu yanıltmakla suçladı ve Türkiye’nin İslamcı terörün merkezi haline geldiği iddiasına dayanak gösterilen gelişmelerde Almanya’nin daha fazla göz yumup suç işlememesini istedi.