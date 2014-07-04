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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'nın Hindistan'ı Türkiye

Türkiye, çağrı merkezi hizmeti ihracatının yüzde 90'ını Almanya'ya yapıyor. Hedef, bu alanda Almanya'ya 250 milyon euroluk ihracat yapmak.

04 Temmuz 2014 14:26


Danny Boyle Oscar ödüllü filmi "Milyoner"de Hindistan'a ilişkin birçok konuya değinirken çağrı merkezlerinin içine de girer. Malum, ülke özellikle İngiltere'deki şirketler için bir çağrı merkezi üssü konumunda. Danny Boyle'un Hindistan'ın yeni realitelerine dikkat çektiği filminde de kadraja giren hizmet ağının benzeri son zamanlarda Almanya ile Türkiye arasında yükseliyor.

Türkiye'de Almanya'ya hizmet sunan çağrı merkezlerinin operasyonları genişliyor. Dolayısıyla, kariyer sitelerinde Almanca bilen çağrı merkezi çalışanı ilanları da önceki döneme göre artış gösteriyor. Temmuz ayının sadece ilk 4 gününde kariyer.net sitesinde "çağrı merkezi" ve "Almanca" anahtar kelimelerine sahip 23 ilan bulunuyor, bir diğer kariyer sitesi yenibiris.com'da ise bu rakam 10.

50 milyon euroluk gelir

Çağrı Merkezleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Metin Tarakçı, Türkiye'nin Almanya'ya sunduğu çağrı merkezleri hizmetindeki son durumu şu şekilde açıklıyor: "Türkiye'de, Lufthansa, Siemens gibi Alman şirketlerine hizmet veren büyük ölçekli çağrı merkezi şirketleri olduğu gibi, çekiliş, telefonla pazarlama gibi 20-50 kişinin çalıştığı daha küçük ölçekli şirketler de bulunuyor. Türkiye çağrı merkezi sektöründe yurt dışına yapılan hizmetin yüzde 90'ı Almanya'ya yapılıyor. Sektörde sadece Almanya için yaklaşık olarak 2 bin kişi görev yapıyor. Bununla birlikte sektörün Almanya'ya bu alanda yaptığı hizmetten elde ettiği gelir 50 milyon euroyu buluyor."

Tarakçı, Türkiye ile Almanya arasındaki kültürel yakınlığın sektör için avantaj sunduğunu belirtiyor: "Hindistan çağrı merkezi alanında büyük hacimlere ulaşsa da son zamanlarda çalışanların aksanı ve hizmet verilen hedef ülkenin kültürlerine yeterince hakim olmaması dezavantaj yaratıyor. Araştırmalar çağrı merkezlerini arayanların aksanlı bir İngilizce ile karşılaştıklarında kullandıkları ürün ve hizmetleri çoğunlukla geri verdiklerini gösteriyor. Bu açıdan Almanya'ya verdiği hizmet bakımından Türkiye avantajlı. Türkiye'de Almanya için çalışan personeller Almanca'yı mükemmel bir şekilde ve aksansız konuşuyor. Bununla birlikte Almanya'nın kültürüne de hâkimler. Almanya'ya verilen çağrı merkezi hizmetinde önemli bir potansiyel olduğunu düşünüyorum. Hedef, 5 yılda Almanya için çalışan personel sayısını 2 binden 10 bine, bu operasyonlardan sağlanan geliri de 50 milyondan 250 milyon euroya yükseltmek."

'Almanya'dan dönenler görev alıyor'

Almanya'dan Türkiye'ye geri dönüşlerin de belli bir ivme kazanması sektördeki yükselişi destekliyor. Almanya'ya hizmet veren bir çağrı merkezinin yöneticiliğini yapan Süleyman Soybaş, şirketlerinde Almanya'dan dönüş yapmış kişilerin ağırlığına dikkat çekiyor. Bununla birlikte Soybaş, bazı küçük şirketlerin Almanya'ya meşru olmayan işler yaparak piyasayı tedirgin ettiği görüşünde: "Türkiye'deki sektör açısından Almanya büyük bir potansiyel sunuyor. Fakat Almanya'ya yapılan operasyonlarda meşru olmayan işler yapan şirketler de var. Sektörde Almanca bilen elemana olan ihtiyaç artıyor. Fakat biz bu tip şirketlerden dolayı çalıştıracak eleman bulamıyoruz. Almanca bilen kişiler, verilen ücretlerden dolayı bu şirketleri tercih edebiliyor."

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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