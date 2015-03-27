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Dünya
Deutsche Welle

'Almanya'nın göçe ihtiyacı var'

Almanya'da en geç 2025 yılında şimdikinden çok daha fazla yabancı işgücüne ihtiyaç duyulacak. Uzmanlar AB’ye üye olmayan ülkelerden de Almanya’ya göçün cazip hale getirilmesini salık veriyor.

27 Mart 2015 18:23


Bertelsmann Vakfı'nın görevlendirmesiyle İstihdam Piyasası ve Meslek Araştırmaları Enstitüsü (IAB) ve Coburg'daki Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu tarafından yapılan araştırmaya göre, söz konusu boşluğun uzun vadede doldurulabilmesi için her yıl Almanya'dan göç edenlerden 533 bin daha fazla kişinin Almanya'ya göç etmesine ihtiyaç duyuluyor.

Almanya son olarak bu rakama 2014'te 470 bin göçmenle yaklaşabilmişti. Buna karşılık son 60 yılın ortalamasına bakıldığında Almanya'ya göç edenlerin sayısı Almanya'dan gidenlerin sayısından sadece 200 bin fazla.

Araştırmaya göre, göçmen kökenli olmayan ve çalışabilir yaştaki kişilerin sayısının 2050 yılında yüzde 36'lık düşüşle yaklaşık 45 milyondan 29 milyona gerilemesi bekleniyor. Bunun en önemli sebebi ise doğum oranları yüksek olan jenerasyonun bu tarihte emeklilik yaşına erişecek olması.

Uzmanlar çalışan kadınların sayısının erkeklerin sayısına eşit olması ve emeklilik yaşının 70'e yükseltilmesi gibi olağanüstü koşullar altında bile 2050 yılına kadar göçmenler hesaba katılmadan çalışan nüfusta en fazla 4 milyon 400 bin kişilik bir artışa ulaşılabileceğine dikkat çekiliyor.

Uzmanlar bu nedenle sadece AB içinde değil AB'ye üye olmayan ülkelerden Almanya'ya göçün de çekici hale getirilmesi gerektiğini vurguluyor.

©Deutsceh Welle Türkçe

DW/dpa, BW/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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