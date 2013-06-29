Almanya'nın göbeğinde ölüm orucu

Siyasi sığınma talepleri kabul edilmeyen 50 mülteci Almanya'nın Münih kentinde açlık grevi yapıyor. Ölüm orucuna yatan mülteciler gıda ve sıvı almıyor. Açlık grevi başlatanlar Almanya'daki mülteci kamplarındaki koşullardan şikayetçi.



Alman Der Spiegel dergisinin internet sayfasında yer alan habere göre, Rindermark'ta ölüm orucuna yatan mülteciler gıda ve sıvı almayı kabul etmiyor. Şimdiye kadar 21 mülteci baygınlık geçirdi, 6'sı ise hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılanlar, tedavilerinin ardından açlık grevinin yapıldığı Rindermark'a geri döndü.

Açlık grevi yapan 50 mülteci adına konuşan Aşkan Horasani, Almanya'daki mülteci kamplarındaki koşullardan şikayet ediyor. Mülteci kamplarında izole bir yaşama mahkum edildiklerini belirten Horasani, seyahat özgürlüklerinin olmadığını, en küçük bir hatada dahi sınırdışı edilme tehdidiyle karşılaştıklarını söyledi.



'Taviz vermeyeceğiz'



Bavyera eyaletinin sosyal işlerden sorumlu bakanı Christine Haderthauer, ülkesinde siyasi sığınma talebinde bulunan mültecilerin açlık grevi yaparak hiçbir hak elde edemeyeceklerini belirtti. Sosyal demokrat parti SPD ve Yeşiller Partisi'ni suçlayan Haderthauer, "Siyasi baskılara boyun eğmeyeceğiz, burası bir hukuk devleti. Bu ülkede açlık greviyle bir hak elde edilemeyeceğinin bilinmesi gerekir" dedi.



'Hükümet mültecileri rehin almış'



Yeşiller Partisi'nden yapılan açıklamada ise, Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Bakanı Christine Haderthauer sert bir şekilde eleştirildi. Açıklamada, "Hükümet ve CSU, mültecileri rehin almış gibi davranıyor. Oy avcılığı için onların sırtından popülist bir siyaset yürütülüyor" denildi.

Açlık grevinin yapıldığı kampın etrafında toplanan Almanlar ise, polisin bu duruma izin vermesine tepkili. Emekli bir Alman vatandaşı, "Bu deve sürücülerinin hiçbir için tek bir Euro bile ödemem" sözleriyle tepkisini dile getiriyor.