Almanya'nın Eurovision temsilcisi belirlendi

T24 - Bu yıl Oslo'da yapılacak Eurovision Şarkı Yarışması'nda Almanya'yı 18 yaşındaki Lena Meyer-Landrut temsil edecek. Genç şarkıcı vatandaşlardan gelen telefon oylarıyla seçildi.





Alman 1 Televizyon Kanalı ARD ile özel ProSieben televizyon kanalının ortaklaşa hazırladığı, Eurovision Şarkı Yarışması'nda Almanya'yı temsil edecek sanatçının belirlendiği, 'Star für Oslo' yarışma programı dün sona erdi. Yarışmayı 18 yaşındaki Hannoverli lise öğrencisi Lena Meyer-Landrut kazandı. 4,5 milyon izleyiciyi televizyona kilitleyen yarışmada, 18 yaşındaki Lena, rakibi 18 yaşındaki Jennifer Braun'dan daha fazla oy almayı başardı. Yarışmanın galibini vatandaşlardan gelen telefon oyları belirledi. Yarışmada jüri üyeliğini ise ünlü şovmen Stefan Raab'ın yanı sıra Silbermond grubunun solisti Stefanie Kloss ile ünlü şarkıcı Xavier Naidoo yaptı.

'Sonuç sürpriz oldu'



Lena-Meyer Landrut yarışmayı kazanmayı beklemediğini, sonucun kendisi için sürpriz olduğunu belirtti. Jüri Başkanı Stefan Raab ise genç şarkıcının çok başarılı olduğunu, Oslo'da başarılı olmasını beklediklerini belirtti. Haftalardır birçok adayın mücadele ettiği yarışma programı, Almanya'da beğeniyle izlendi. Alman 1. Televizyon Kanalı ARD ile özel televizyon kanalı ProSieben, Eurovision temsilcisinin belirlenmesi için ilk kez böyle bir programa imza attı. Almanya son yıllarda Eurovision Şarkı Yarışması'nda kötü sonuçlar aldı. Geçen yılki yarışmada Almanya'yı temsil eden Alex Swings 20., önceki yılki temsilci No Angels grubu ise 23. oldu. Bu yıl Eurovision Şarkı Yarışması 29 Mayıs'ta Oslo'da yapılacak.