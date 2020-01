-Almanya'nın Eurovision adaylarından Umut destek istiyor BERLİN (A.A) - 25.01.2012 - Almanya'dan bu yıl Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılacak olan 2012 Eurovision şarkı yarışmasına katılacak olan sanatçıyı belirlemek için düzenlenen ''Unser Star für Baku'' adlı yarışmada ilk 10'na kalan Türk kökenli Umut Anıl, Almanya'da yaşayan Türklerin kendisini desteklemelerini istedi. Alman özel televizyon kanalı ''Pro 7'' ve Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD tarafından ortak yapılan programda 20 yarışmacı arasında ilk 10'na kalan Umut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk 10'a kalmayı beklemediğini, ancak bunu başardığı için çok mutlu olduğunu belirterek, ''Yarışmada Türklerin beni desteklemelerini isterim. Türk kökenli birisi Almanya'yı temsil etmiş olacak. Burada yaşayan Türk gençlerine de örnek olmak istiyorum'' dedi. Üniversitede İngilizce ve spor öğretmenliği okuyan 21 yaşındaki Umut, bir arkadaşının tavsiyesi ile yarışmaya katıldığını, şimdiye kadar çok az sahne tecrübesine sahip olduğunu, daha önce kendi çapında müzik yaptığını kaydetti. ''Eurovision'a katılmak en büyük hayallerimden biriydi'' diyen genç sanatçı, yaklaşık 6-7 yıldır gitar, 4 yıldan beri de piyano çaldığını belirtti. Denizlili bir ailenin çocuğu olan Umut, ''Yarışmaya katılan diğer arkadaşlarla çok iyi anlaşıyorum. Hepsi çok iyi, çok başarılı. Zor olacak'' ifadesini kullandı. Ailesinden her zaman destek gördüğünü belirten Umut, aldığı kararlarda ailesinin her zaman arkasında durduğunu ifade etti. Televizyonda görünmeye başladıktan sonra yavaş yavaş bir taraftar grubunun da oluşmaya başladığına işaret eden Umut, sokakta yürüdüğünde veya otobüste oturduğunda insanların özellikle de kızların kendisini tanıdıklarını kaydetti. Umut, Türkiye'den Eurovision'a katılacak olan Can Bonomo'yu tanımadığını, Bonomo'nun Eurovision'a katılacağı açıklandığında ismini duyduğunu belirtti. Bundan sonra da müzik yapmaya devam etmek istediğini ifade eden Umut, ''Yarışmada, sonuna kadar gitmek istiyorum. Olmazsa da burada edindiğim tecrübeler çok önemli. Sahnede durmak gibi şeyler unutamayacağım anlardır'' şeklinde konuştu. ''Unser Star für Baku'' yarışmasının bir sonraki bölümü yarın akşam TSİ ile 21.15'de ''Pro 7'' kanalında yayınlanacak. 2012 Eurovision şarkı yarışmasında Almanya'yı temsil edecek yarışmacı, izleyicilerin oyları ile belirlenecek. Finale kadar her programda en az oyu alan 2 yarışmacı elenecek.